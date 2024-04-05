Пільговим категоріям населення на облаштування газових конвекторів виділятимуть 20 тис. грн

Власникам квартир та нежитлових приміщень усіх багатоквартирних будинків у Бурштині дозволили відключатися від мереж централізованого опалення і постачання гарячої води та встановлювати системи індивідуального опалення. Рішення про це прийняли на засіданні сесії Бурштинської міської ради.

Як повідомили у прес-службі Бурштинської міськради 5 квітня, рішення про відключення від централізованого опалення ухвалюватиме виконавчий комітет на підставі письмової заяви власників або співвласників будівель. Для багатоповерхівок до заяви додаватиметься протокол зборів співвласників будинку. Відключення будівель від централізованого теплопостачання здійснюватиметься лише в міжопалювальний період, не пізніше 1 вересня.

Відключення від центральної тепломережі та облаштування індивідуального опалення передбачене за кошти власників квартир у Бурштині. Водночас одиноким пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, учасникам бойових дій та іншим пільговим категоріям на влаштування системи індивідуального теплопостачання міськрада Бурштина виділятиме 20 тис. грн.

Додамо, що в Бурштині до централізованого теплопостачання підключені 81 багатоповерхівка та 358 індивідуальних житлових будинків. Енергія для виробництва тепла у мережі постачається з Бурштинської ТЕС, всі енергоблоки якої зупинені після російського обстрілу 22 березня.