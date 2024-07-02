У Бурштині встановлять 2 газові та 4 твердопаливні модульні котельні

До початку опалювального сезону на території Бурштинської громади планують звести дві газові та чотири твердопаливні котельні. За одну з котелень – для Бурштинської лікарні – 10 млн грн заплатила Київська міська рада.

Як повідомили у Бурштинській міській раді 1 липня, загалом для забезпечення теплом соціальної сфери та житлового фонду громади необхідно облаштувати 6 котелень. Дві блочно-модульні газові котельні резервної системи опалення (10 МВт та 8 МВт) мають обігріти 11,5 тис. мешканців багатоквартирних будинків. Ще чотири твердопаливні котельні альтернативної системи опалення (по 1 МВт) живитимуть теплом два місцеві ліцеї, гімназію та лікарню.

«За сприяння депутата обласної ради Володимира Магаля Бурштинська міська рада цими днями отримала 10 млн. грн субвенції від Київської міської ради для облаштування котельні у міській лікарні. Також голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук наголосила, що є певні домовленості з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України щодо надання Бурштину необхідних модульних котелень. Частину коштів буде виділено і з обласного бюджету», – зазначили у міській раді.

Нагадаємо, всі енергоблоки Бурштинської ТЕС зруйновані внаслідок російського обстрілу 22 березня і для відновлення станції потрібно щонайменше 4 мільярди гривень. Щоб підготуватися до майбутнього опалювального сезону, власникам квартир у Бурштині дозволили встановлювати автономне опалення.

Під час цьогорічного опалювального сезону місто розділять на два мікрорайони, у кожному з яких встановлять по одній модульній газовій котельні. Вони забезпечать багатоквартирні будинки теплом, але не гарячою водою.