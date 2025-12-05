«БаДМ» заблокувала платежі

Одна з найбільших фармацевтичних компаній України ТОВ «БаДМ» оголосила, що зіткнулася з фінансовими проблемами й не змогла вчасно розрахуватися зі своїми постачальниками. Причиною цього стало примусове стягнення Антимонопольним комітетом (АМКУ) штрафу, розмір якого становить 2,37 млрд грн. Про ситуацію йдеться у листі, який компанія розіслала партнерам, інформує «Економічна правда».

За словами в.о. генерального директора «БаДМ» Дмитра Бабенка, 4 грудня компанія не змогла провести планові розрахунки з постачальниками. Зазначають, що держоргани розпочали процес примусового виконання рішення АМКУ про стягнення штрафу, попри те, що Господарський суд Києва виніс ухвалу про зупинення цього процесу.

У своїх аргументах до суду «БаДМ» раніше попереджала, що стягнення такої значної суми вилучить з обігу гроші, що необхідні для забезпечення імпорту та логістики ліків. що призведе до зупинки імпорту медикаментів на термін не менше 120 днів.

Що відомо про штраф АМКУ

У липні 2025 року АМКУ визнав ТОВ «БаДМ» та іншого великого дистриб’ютора, «Оптіма-Фарм, ЛТД» винним у порушенні законодавства про захист економічної конкуренції. Зокрема, компанії звинуватили в антиконкурентних узгоджених діях, які полягали у встановленні однакових або подібних цін на низку лікарських засобів упродовж березня 2020 – грудня 2023 року.

До слова, аналіз ринку показав, що їхня загальна частка на оптовому ринку лікарських засобів перевищувала 85%. Відтак, на ТОВ «БаДМ» наклали штраф у розмірі понад 2,37 млрд грн. Водночас у компанії з таким рішенням категорично не погодились і подали позов до суду, вимагаючи визнати рішення АМКУ недійсним. Також ТОВ «БаДМ» відмовилось сплачувати штраф. АМКУ вирішив не зупиняти своє рішення про штраф попри судове оскарження.

27 листопада Господарський суд Києва ухвалив рішення про зупинення виконання рішення АМКУ про стягнення штрафу з «БаДМ».