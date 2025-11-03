АМКУ оштрафував трьох виробників мінеральних вод

Антимонопольний комітет оштрафував трьох виробників води за неправдиву інформацію на етикетках. Відповідне рішення АМКУ ухвалив на засіданні 30 жовтня.

Йдеться про ТОВ «Ліранс», ТОВ «Торговий дім «Моршинські джерела» та ТОВ «Шаянські джерела», на які поскаржився інший виробник – ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”» заявляючи, що ці компанії вказували на етикетках чи на сайтах неправдиву інформацію про походження води та її придатність для дитячого харчування.

Зазначається, що компані «Ліранс» та «Торговий дім “Моршинські джерела”» не надали доказів на підтвердження інформації про корисні властивості води, про що вказувалось на етикетках.

Крім цього, компанія «Шаянські джерела», яка виготовляє воду під брендом «Шаянська кремнієва», писала на етикетці, що вода «Дбає про мозок» і «Насичує судини кремнієм, робить їх більш еластичними, завдяки чому сприяє когнітивному відновленню». Але компанія не надала АМКУ підтверджень, як саме її вода може виконувати ці властивості, адже науково-дослідний інститут Мінздоровʼя їх не перевіряв.

Тому комітет вирішив, що ці дані на етикетках порушують законодавство про захист від недобросовісної конкуренції та оштрафував. Суму штрафу в АМКУ не розголошують.

ТОВ «Ліранс» зареєстроване у 2021 році у Львові, а засновником вказаний киянин Сергій Панченко.

Компанія «Торговий дім «Моршинські джерела» зареєстрована у 2023 році, її засновником зазначена мешканка Львівщини Ірина Сціра.

ТОВ «Шаянські джерела» працює з 1998 року на Закарпатті та належить Ірині Павлюк та Олександру Саломасі.