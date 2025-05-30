Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанію «Аква-Поляна» зі Свалявського району Закарпаття на понад 3,3 млн грн за недостовірну інформацію на етикетках води «Шаянська». Як повідомила пресова служба комітету, виробник мінеральної води без належних доказів заявляв про лікувальні властивості продукту.

Як йдеться у повідомленні, на упаковках лікувально-столової води «Шаянська» були надруковані непідтверджені медичні покази до її застосування, зокрема лікування виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, гепатитів, холециститів, ангіохолітів, хронічного панкреатиту, а також порушень обміну речовин тощо.

«Аква-Поляна» не надало Комітету належних доказів на підтвердження того, що така продукція має відповідні медичні показання до застосування, які поширювалися на її етикетці», – заявило АМКУ.

Згідно з даними Українського науково-дослідного інституту реабілітації та курортології міністерства охорони здоров’я, частина медичних порад до вживання, які поширювала компанія, не досліджувалися під час відповідних клінічних випробувань води «Шаянська». Крім того, згідно з опитуванням, проведеним комітетом, така інформація могла вплинути на рішення споживачів щодо купівлі води.

Етикетка води «Шаянська», до якої виникли претензії АМКУ

У підсумку Антимонопольний комітет дійшов висновку, що закарпатський виробник без належних доказів заявляв про лікувальні властивості продукту, що могло вплинути на вибір покупців. За це порушення «Аква-Поляна» отримала штраф у розмірі 3,316 млн грн.

Повідомляється, що компанія припинила поширення неправдивої інформації та надала оновлену етикетку води, що було враховано при визначенні суми штрафу.

У коментарі ZAXID.NET юрист «Аква-Поляни» Андрій Поврозник повідомив, що компанія оскаржуватиме рішення АМКУ в суді.

ТОВ «Аква-Поляна» володіє двома дійсними спецдозволами на користування надрами, які придбало з аукціонів Держгеонадр в лютому і липні 2022 року, повідомив сайт Nadra.info.

Згідно з даними реєстрів, її власниками є Володимир та Віталій Суботовські (кожен по 35%), а також португальська Swan Lake Serviços e Consultores з вільної економічної зони Мадейра (її кінцеві бенефіціари не розкриті в реєстрах). Місце розташування – село Поляна Свалявського району. Компанія займається виробництвом мінеральної води під торговими марками «Поляна Квасова», «Поляна Купель», «Лужанська-3» і «Шаянська».

Раніше Володимир Суботовський заявляв, що у нього та його родичів намагаються відібрати «мінеральний» бізнес, тиснуть через суд та проводять постійні обшуки.

«Аква-Поляна» – не єдиний закарпатський виробник «Шаянської». Згідно з даними реєстру торгових марок, розливом мінеральної води із такою назвою також займаються щонайменше три приватні структури: ВАП «Шаяни», ФОП Барзул та ТОВ «Шаянські мінеральні води».

АМКУ стверджує, що перевіряв продукцію «Аква-Поляни» в межах «заходів контролю на предмет наявності або відсутності ознак порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у діях суб’єктів господарювання – виробників води».