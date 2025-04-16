Ліворуч – Володимир Суботовський, праворуч – Микола Кміть

Колишній голова Львівської обласної держадміністрації, бізнесмен Микола Кміть заперечив звинувачення у сприянні рейдерству виробника мінеральних вод із Закарпаття, компанії «Аква-Поляна». Кілька днями раніше її співвласник, депутат Закарпатської обласної ради Володимир Суботовський заявив, що у нього та його родичів намагаються відібрати бізнес, тиснуть через суд та проводять постійні обшуки. Підприємець стверджував, що блокування компанії почалося нібито після розмови із Миколою Кмітем, під час якої він запропонував продати «мінеральний» бізнес йому та його партнерам.

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Депутат Закарпатської обласної ради Володимир Суботовський 14 квітня на своїй сторінці у Facebook заявив про спробу рейдерської атаки на його бізнес із виробництва мінеральних вод. Суботовський разом із братом є співзасновниками ТОВ «Аква-Поляна» зі Свалявщини, яка займається виробництвом мінеральної води під торговими марками «Поляна Квасова», «Поляна Купель», «Лужанська-3» і «Шаянська».

За його словами, торік улітку Микола Кміть запропонував йому продати завод. Як стверджував Суботовський, Кміть мотивував це тим, що він та його партнери з МПП «Алекс» теж займаються виробництвом мінеральних вод на Закарпатті, прагнуть об’єднати усіх виробників в один бренд. Після відмови, каже депутат, у його бізнесу почалися проблеми – блокування свердловин, обшуки, карна справа проти брата-співзасновника за підозрою у державній зраді. Він пов’язав це із тим, що не захотів продавати компанію за пропозицією Кмітя.

«Люди, які ініціювали цю замовну справу з метою взяти під варту мого брата, обмовились що «це лише привід, щоб вчепитись, бо суди вони не потягнуть» і доповнили – «як тільки вони погодяться продати завод, вся справа розтане як цукор у воді», – написав Володимир Суботовський у Fаcebook, однак він не вказав, хто саме є замовником справи проти його брата.

«Розмова про продаж, звичайно, була»

Натомість бізнесмен Микола Кміть, який раніше був президентом IDS Group, що контролювала виробництво «Моршинської», «Миргородської» і «Трускавецької» мінеральних вод, заперечив, що має стосунок до блокування компанії Суботовського. У коментарі ZAXID.NET він підтвердив, що майже рік тому справді пропонував продати йому та його компаньйонам завод, але тоді перемовини не були предметними.

«Розмова про продаж, звичайно, була. Я його [Суботовського] знаю років так 20. Він мені тоді сказав, що «я ­– за» [продаж] за умови, щоби він міг залишитися в цьому проекті. Але ще сказав, що треба поговорити із другим власником, з його братом. Грошей ми йому не пропонували, оскільки не бачили стану підприємства», – розповів Кміть. Він стверджує, що після цієї розмови вони кілька місяців не мали контактів, а потім компанії Суботовського подали до суду на МПП «Алекс», співзасновником якого тоді був Кміть, через схожі торгові марки мінеральної води. «Алекс» також розливає воду під брендами «Поляна Квасова-8», «Поляна Купель-5», «Лужанська» та «Шаянська».

«Ми подали зустрічний позов і судилися», – зазначив бізнесмен. Микола Кміть каже, що рік тому дійсно мав зацікавленість в об’єднанні усіх виробників закарпатської води «Поляна», яких є «5-6 заводів в області» в один бренд. Проте нині він вийшов із засновників МПП «Алекс» і не має стосунку до цієї справи. Щодо звинувачень у замовних обшуках та блокуванні виробництва, то свою причетність Кміть відкинув.

«СБУ – це що, приватна контора, яка працює на Кмітя? Я тут до чого? Його брата [Суботовського] звинувачують за 111-ю статтею через співпрацю з Росією. Компанія заблокована через цю державну зраду», – заявив бізнесмен. Він додав, що оскільки діяльність «Аква-Поляна» застопорилася через підозру одного з власників у державній зраді, то навряд чи хтось нині наважиться купити цю компанію.

«Хай самі розбираються тепер. Вони всі закарпатські хлопці», – наголосив Кміть, натякнувши на те, що засновники МПП «Алекс» теж є жителями Закарпаття.

«Поляна»vs«Поляна»

Родина Суботовських зі Свалявщини володіє кількома бізнесами, зокрема місцевим санаторієм «Кришталеве джерело» та виробником мінеральної води «Аква-Поляна» (ТМ «Поляна Квасова», «Поляна Купель», «Лужанська-3», «Шаянська»). Володимир Суботовський є також депутатом обласної ради від партії «Слуга народу».

Згідно з даними реєстрів, компанією «Аква-Поляна» володіють Володимир та Віталій Суботовські (кожен по 35%), а також португальська Swan Lake Serviços e Consultores з вільної економічної зони Мадейра (кінцеві бенефіціари цієї компанії не розкриті в реєстрах).

У лютому 2025 року закарпатський блогер та депутат міської ради Ужгорода Віталій Глагола повідомив, що Віталія Суботовського затримала СБУ за підозрою у державній зраді. Він оприлюднив скани документів, згідно з якими, затриманий бізнесмен був власником російських підприємств «Агролэнд» та «Агро–Нова». Ці підприємства постачали різну продукцію російським державним установам упродовж 2022-2024 років, а також співпрацювали із російським мінекономіки, міністерством сільського господарства тощо. Глагола стверджував, що Суботовський є зятем російського нафтового олігарха Анатолія Оружева.



МПП «Алекс», як свідчать дані системи YouControl, входить до групи компаній відомих закарпатських родин бізнесменів і політиків Балог і Петьовки, а також львівського підприємця, засновника Винниківської тютюнової фабрики Олександра Свіщова (нині він формально вийшов зі складу бенефіціарів). Свіщов володіє 60% МПП через ТзОВ «Води Поляни».

Микола Кміть був серед засновників компанії протягом 2024 року, проте нині там його немає.