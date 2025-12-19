Журналісти припускають, що такі суттєві знижки з боку Perfect Group могли бути прихованим хабарем Міндічу

За місяць до початку повномасштабної війни інвестиційний фонд бізнесмена-втікача Тимура Міндіча придбав 77 квартир у Києві за демпінговою ціною. Ідеться про «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Генезіс”», яким зі жовтня 2021 року володів Міндіч. Про це повідомила «Економічна правда» в п’ятницю, 19 грудня.

У січні 2022 року фонд уклав 77 договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири в першій черзі ЖК бізнес-класу Riverdale у Києві. Загальна сума угод становила 88,4 млн грн.

Будівництвом ЖК Riverdale на Деміївці, історичному районі на півдні Києва, займається девелоперська компанія Perfect Group разом із субпідрядником «Альтіс-Девелопмент». Проєкт передбачає будівництво восьми будинків висотою від 6 до 25 поверхів. Perfect Group фактично належить народному депутату від групи «Відновлення України», обраного за списками партії ОПЗЖ, Дмитру Ісаєнку. «Альтіс» пов’язують із забудовником Олександром Глімбовським, який є тестем колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Зведення перших секцій будинків почали у 2021 році, а ввести їх в експлуатацію обіцяли наприкінці 2024 року. Однак станом на початок грудня 2025 року було завершено лише монолітний каркас 14-поверхового будинку. Нова заявлена дата здачі – перший квартал 2027 року, хоча активні будівельні роботи наразі не ведуться, зазначає ЕП.

CEO групи компаній Perfect Group Олексій Коваль стверджує, що будівельні роботи не призупинені, а «дещо сповільнені». За його словами, зараз компанія займається перепроєктуванням окремих черг будівництва, активне будівництво ЖК Riverdale відновлять у першому кварталі 2026 року.

Водночас джерело ЕП, дотичне до проєкту, розповіло, що причиною зупинки будівництва є фінансові труднощі, які є типовими для більшості об’єктів компанії.

У жовтні 2025 року фонд Міндіча розірвав усі 77 договорів на купівлю квартир, посилаючись на істотне порушення строків введення об’єктів в експлуатацію. Згідно з умовами, забудовник має повернути сплачені кошти протягом трьох років. Чи почався процес повернення грошей, у Perfect Group не коментують, посилаючись на конфіденційність інформації.

Як відомо, 13 листопада президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тімура Міндіча, якого правоохоронці підозрюють у створенні злочинної організації та розкраданнях в НАЕК «Енергоатом». Після цього НКЦПФР заборонила компанії з управління активами фонду виплачувати дивіденди та проводити операції з цінними паперами, а активи «Генезісу» були заблоковані.

Згідно з документами, якими володіє ЕП, фонд купував квартири за ціною близько 18 тис. грн (приблизно 640 доларів) за м2. Водночас за даними порталу ЛУН, мінімальна ринкова ціна в Riverdale у січні 2022 року становила не менше 48 тис. грн (приблизно 1700 доларів) за «квадрат».

За підрахунками журналістів, за ринковими цінами фонд мав би заплатити щонайменше 235 млн грн замість фактичних 88,4 млн. Різниця у валютному еквіваленті перевищує 5,2 млн доларів.

«Знижка в розмірі понад 60% від ринкової ціни є надто високою навіть для “пакетних” інвесторів на етапі початку будівництва ЖК. Тим більше, що ціна 18 тис. грн з ПДВ не покриває навіть собівартість будівництва, яка у бізнес-класі, за словами Коваля, ще у 2020 році становила 1000-1400 доларів (24-33 тис. грн)», – ідеться в матеріалі.

У ЕП не виключають, що такий суттєвий демпінг з боку Perfect Group міг бути прихованим хабарем Міндічу у вигляді знижки на квартири. Водночас ні Дмитро Ісаєнко, ні керівництво Perfect Group не надали коментарів щодо причин такої знижки, посилаючись на комерційну таємницю.

Журналісти також звертають увагу на те, що розірвання 77 договорів фондом Міндіча відбулось наприкінці жовтня 2025 року, а відповідну інформацію подали до НКЦПФР уже після введення санкцій на бізнесмена. Угоди не засвідчували нотаріально, що, за словами джерела ЕП, може свідчити про їхнє оформлення «заднім числом».