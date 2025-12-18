НАБУ провело обшуки у помешканні Андрія Єрмака 28 листопада

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов в інтерв'ю для «Є питання» розповів, що обшуки у колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака у кінці листопада не стосувались операції «Мідас», а були пов’язані з іншою кримінальною справою.



Відомо, що НАБУ в кінці листопада прийшли з обшуками до тодішнього голови ОП Андрія Єрмака. Після цього його звільнили, однак підозру так і не оголосили.

Детектив Магамедрасулов, який працював над операцією «Мідас» зазначив, що обшуки у Єрмака не були пов'язані зі справою про корупцію в енергетиці. За його словами, вони стосувались зовсім іншого кримінального провадження, однак інформація з «плівок Міндіча» допомогла детективам НАБУ і прокурорам САП в іншій кримінальній справі щодо Єрмака.

«Історія з Єрмаком – це історія іншого кейсу в іншому підрозділі. Наскільки я знаю, то з нашої історії вони отримали важливі речові докази, необхідну їм інформацію для проваджень. Але що там відбувається у цьому провадженні, я, на жаль, не можу сказати. У будь-якому випадку, якщо там є підстави, я думаю, що вони ухвалюватимуть необхідні рішення. Це різні історії, різні кейси і різні групи їх розслідують», – розповів детектив.

Магамедрасулов додав, що підозру Єрмаку не оголошують, оскільки ще тривають необхідні процедури.

Магамедрасулов також розповідав, що у справі «Мідас» початково робота НАБУ стосувалася Міністерства оборони та діяльності Тимура Міндіча. Однак детектив ніколи не вважав, що Міндіч є ключовою фігурою в реалізації корупційних проєктів. Проте він не зміг сказати, кого вважає ключовою фігурою через слідство, що досі триває.

Нагадаємо, 28 листопада НАБУ провело обшуки у помешканні Андрія Єрмака. Причину слідчих дій детективи не назвали, але повідомили що діяли «у межах розслідування». Вже ввечері того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу президента.

За словами народного депутата Федора Веніславського, Андрій Єрмак нібито фігурує на так званих «плівках Міндіча» під прізвиськом «Алі-Баба». За даними Веніславського, на записах Єрмак роздає вказівки правоохоронцям щодо тиску на антикорупційні органи САП і НАБУ.