Місцевий мешканець видобував корисні копалини протягом двох років

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької області спільно з правоохоронцями викрили 65-річного чоловіка, який займався незаконним видобутком піщано-гравійної суміші у селищі Шипинці. Буковинець завдав державі збитків на 15 млн грн. Про це у суботу, 10 січня, повідомили в офісі Генерального прокурора.

Як йдеться в повідомленні, місцевий мешканець без дозвільних документів облаштував кар’єр на землі, яка була призначена для житлової забудови, під видобуток піщано-гравійної суміші. Мова йде про шість ділянок загальною площею близько 0,5 га. Чотири ділянки чоловік купив впродовж 2017-2020 років, ще дві ділянки належали його доньці та онуці.

Зазначається, що з листопада 2024 року за допомогою спеціальної техніки екскаватора Mercedes-Benz та вантажівки КамАЗ чоловік видобув понад 8,7 тис. м³ піщано-гравійної суміші. Видобутий гравій він продавав.

Порушника затримали безпосередньо під час видобутку гравію. У нього вилучили екскаватор та вантажівку. Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 ККУ (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.