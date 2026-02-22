Йоганнес Клебо продовжив розривати шаблони і переписувати історію

На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився шістнадцятий змагальний день, в якому медалі було розіграно в біатлоні, лижній акробатиці, масстарті, кросі, скі-альпінізмі, ковзанярському спорті, бобслеї, керлінгу та хокеї. Українські спортсмени надалі залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 21 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.

У лижній акробатиці серед змішаних команд володарем золота стала збірна США. Срібну нагороду Ігор-2026 вперше здобула команда Швейцарії, а бронзовими призерами став Китай, у складі якого виступали два олімпійські чемпіони – Сіньді Ван та Сюй Ментао. Четвертою зайвою стала Австрія.

Україну у цій дисципліні представляли Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк і Дмитро Котовський. І якщо після стрибка Ангеліни «синьо-жовті» йшли другими, то після невдалих спроб наших лідерів Україна відкотилась на шосту сходинку і не змогла вийти у суперфінал, в якому і розігрувались медалі.

Переможцем лижного масстарту на дистанції 50 км класикою став норвежець Йоганнес Клебо. 29-річний спортсмен випередив двох своїх земляків – Мартіна Льовстрьома Ньєнгета та Еміля Іверсена, які взяли срібло і бронзу відповідно. Для Клебо це золото стало одинадцятим у кар'єрі. На Олімпіаді 2026 він став першим лижником в історії, який завоював 6 золотих медалей із 6 можливих – жоден спортсмен в історії не вигравав стільки золотих медалей на одних зимових Іграх.

Учасниками гонки також стали два українці – Дмитро Драгун та Олександр Лісогор. Вони посіли 40-ве і 43-тє місця відповідно.

У лижному кросі золото взяв італієць Сімоне Деромедіс. Срібло виборов ще один представник країни-господарки – Федеріко Томазоні. Третім фінішував швейцарець Алекс Фіву. Цікаво, що переможця між другим і третім місцями визначили за підсумками фотофінішу.

У змішаній естафеті зі скі-альпінізму тріумфувала збірна Франції, яка в топ-3 обійшла Швейцарію та Іспанію.

У жіночій біатлоннній гонці з масовим стартом олімпійською чемпіонкою стала француженка Осеан Мішлон (для неї це третя медаль цих Ігор). Срібло здобула ще одна представниця Франції Жюлья Сімон, а бронза у доробку чешки Терези Воборнікової. Українські біатлоністки вперше в історії не взяли участь у масстарті на Олімпіаді, оскільки не виконали умов кваліфікації до цієї дисципліни.

У ковзанярському спорті відбувся масстарт серед чоловіків. Перемогу здобув олімпійський чемпіон-2014 Йорріт Бергсма з Нідерландів. Другу сходинку посів норвежець Віктор Торуп, а топ-3 замкнув Андреа Джованніні з Італії. У жінок в цій дисципліні найкращою стала представниця Нідерландів Марейке Груневауд. Срібло у канадійки Івані Блонден, а бронза в Мії Манганелло зі США.

Змагання бобслеїсток у двійках завершилися дублем Німеччини. Золото завоювали Лаура Нольте та Дебора Леві, а срібло призерками стали Ліза Буквіц та Ніле Шутен. Бронзові нагороди отримали представниці США Кайлі Армбрустер Гамфріс та Жасмін Джонс.

Чоловічий фінал з керлінгу виграла збірна Канади. У вирішальній дуелі «кленові листки» дотисли Велику Британію (9:6). Бронзовим призером напередодні стала Швейцарія, розгромивши у малому фіналі представників Норвегії з рахунком 9:1.

В жіночому керлінгу відбувся матч за третє місце, в якому збірна Канади перемогла США з рахунком 10:7.

У чоловічому хокеї бронзу завоювала збірна Фінляндії, яка знищила Словаччину з рахунком 6:1.

Медальний залік продовжує впевнено очолювати збірна Норвегії. На другому місці перебуває США, а топ-3 замикає Італія.

Медальний залік Олімпіади станом на 21 лютого

№ Країна Золото Срібло Бронза Усього 1 Норвегія 18 11 11 40 2 США 11 12 9 32 3 Нідерланди 10 7 3 20 4 Італія 10 6 14 30 5 Франція 8 9 6 23 6 Німеччина 7 9 8 24 7 Швейцарія 6 8 6 20 8 Швеція 6 6 4 16 9 Австрія 5 8 5 18 10 Японія 5 7 12 24 11 Канада 5 6 9 20 12 Китай 4 3 6 13 13 Південна Корея 3 4 3 10 14 Австралія 3 2 1 6 15 Великобританія 3 1 0 4 16 Чехія 2 2 1 5 17 Словенія 2 1 1 4 18 Іспанія 1 0 2 3 19 Бразилія 1 0 0 1 19 Казахстан 1 0 0 1 21 Польща 0 3 1 4 22 Нова Зеландія 0 2 1 3 23 Фінляндія 0 1 5 6 24 Латвія 0 1 1 2 25 Данія 0 1 0 1 25 Естонія 0 1 0 1 25 Грузія 0 1 0 1 28 Болгарія 0 0 2 2 29 Бельгія 0 0 1 1 Україна 0 0 0 0

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).