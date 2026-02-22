Клебо переписав історію, провал українців в акробатиці: медальний залік Олімпіади на 21 лютого
«Синьо-жовті» продовжують залишатися без нагород
На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився шістнадцятий змагальний день, в якому медалі було розіграно в біатлоні, лижній акробатиці, масстарті, кросі, скі-альпінізмі, ковзанярському спорті, бобслеї, керлінгу та хокеї. Українські спортсмени надалі залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 21 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.
У лижній акробатиці серед змішаних команд володарем золота стала збірна США. Срібну нагороду Ігор-2026 вперше здобула команда Швейцарії, а бронзовими призерами став Китай, у складі якого виступали два олімпійські чемпіони – Сіньді Ван та Сюй Ментао. Четвертою зайвою стала Австрія.
Україну у цій дисципліні представляли Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк і Дмитро Котовський. І якщо після стрибка Ангеліни «синьо-жовті» йшли другими, то після невдалих спроб наших лідерів Україна відкотилась на шосту сходинку і не змогла вийти у суперфінал, в якому і розігрувались медалі.
Переможцем лижного масстарту на дистанції 50 км класикою став норвежець Йоганнес Клебо. 29-річний спортсмен випередив двох своїх земляків – Мартіна Льовстрьома Ньєнгета та Еміля Іверсена, які взяли срібло і бронзу відповідно. Для Клебо це золото стало одинадцятим у кар'єрі. На Олімпіаді 2026 він став першим лижником в історії, який завоював 6 золотих медалей із 6 можливих – жоден спортсмен в історії не вигравав стільки золотих медалей на одних зимових Іграх.
Учасниками гонки також стали два українці – Дмитро Драгун та Олександр Лісогор. Вони посіли 40-ве і 43-тє місця відповідно.
У лижному кросі золото взяв італієць Сімоне Деромедіс. Срібло виборов ще один представник країни-господарки – Федеріко Томазоні. Третім фінішував швейцарець Алекс Фіву. Цікаво, що переможця між другим і третім місцями визначили за підсумками фотофінішу.
У змішаній естафеті зі скі-альпінізму тріумфувала збірна Франції, яка в топ-3 обійшла Швейцарію та Іспанію.
У жіночій біатлоннній гонці з масовим стартом олімпійською чемпіонкою стала француженка Осеан Мішлон (для неї це третя медаль цих Ігор). Срібло здобула ще одна представниця Франції Жюлья Сімон, а бронза у доробку чешки Терези Воборнікової. Українські біатлоністки вперше в історії не взяли участь у масстарті на Олімпіаді, оскільки не виконали умов кваліфікації до цієї дисципліни.
У ковзанярському спорті відбувся масстарт серед чоловіків. Перемогу здобув олімпійський чемпіон-2014 Йорріт Бергсма з Нідерландів. Другу сходинку посів норвежець Віктор Торуп, а топ-3 замкнув Андреа Джованніні з Італії. У жінок в цій дисципліні найкращою стала представниця Нідерландів Марейке Груневауд. Срібло у канадійки Івані Блонден, а бронза в Мії Манганелло зі США.
Змагання бобслеїсток у двійках завершилися дублем Німеччини. Золото завоювали Лаура Нольте та Дебора Леві, а срібло призерками стали Ліза Буквіц та Ніле Шутен. Бронзові нагороди отримали представниці США Кайлі Армбрустер Гамфріс та Жасмін Джонс.
Чоловічий фінал з керлінгу виграла збірна Канади. У вирішальній дуелі «кленові листки» дотисли Велику Британію (9:6). Бронзовим призером напередодні стала Швейцарія, розгромивши у малому фіналі представників Норвегії з рахунком 9:1.
В жіночому керлінгу відбувся матч за третє місце, в якому збірна Канади перемогла США з рахунком 10:7.
У чоловічому хокеї бронзу завоювала збірна Фінляндії, яка знищила Словаччину з рахунком 6:1.
Медальний залік продовжує впевнено очолювати збірна Норвегії. На другому місці перебуває США, а топ-3 замикає Італія.
Медальний залік Олімпіади станом на 21 лютого
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Усього
|1
|Норвегія
|18
|11
|11
|40
|2
|США
|11
|12
|9
|32
|3
|Нідерланди
|10
|7
|3
|20
|4
|Італія
|10
|6
|14
|30
|5
|Франція
|8
|9
|6
|23
|6
|Німеччина
|7
|9
|8
|24
|7
|Швейцарія
|6
|8
|6
|20
|8
|Швеція
|6
|6
|4
|16
|9
|Австрія
|5
|8
|5
|18
|10
|Японія
|5
|7
|12
|24
|11
|Канада
|5
|6
|9
|20
|12
|Китай
|4
|3
|6
|13
|13
|Південна Корея
|3
|4
|3
|10
|14
|Австралія
|3
|2
|1
|6
|15
|Великобританія
|3
|1
|0
|4
|16
|Чехія
|2
|2
|1
|5
|17
|Словенія
|2
|1
|1
|4
|18
|Іспанія
|1
|0
|2
|3
|19
|Бразилія
|1
|0
|0
|1
|19
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|21
|Польща
|0
|3
|1
|4
|22
|Нова Зеландія
|0
|2
|1
|3
|23
|Фінляндія
|0
|1
|5
|6
|24
|Латвія
|0
|1
|1
|2
|25
|Данія
|0
|1
|0
|1
|25
|Естонія
|0
|1
|0
|1
|25
|Грузія
|0
|1
|0
|1
|28
|Болгарія
|0
|0
|2
|2
|29
|Бельгія
|0
|0
|1
|1
|Україна
|0
|0
|0
|0
Де дивитися Олімпіаду-2026
В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт»;
- «Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).
Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).
