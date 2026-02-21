На «Воткінському заводі» виготовляють ракети «Іскандер-М», «Тополь-М» і «Орєшнік»

Пізно ввечері у п’ятницю, 20 лютого, в місті Воткінськ, що в російській республіці Удмуртія, пролунали вибухи. Під атаку міг потрапити завод, який спеціалізується на виготовленні ракет «Іскандер-М» та «Орєшнік». Про це повідомили у суботу, 21 лютого, російські телеграм-канали.

Про гучні звуки в Воткінську повідомили мешканці, вони стверджували, що вибухи було чутно в різних районах міста. Одночасно стало відомо, що росіяни запровадили заходи безпеки в сусідньому регіоні. В аеропорту Іжевська тимчасово ввели обмеження на зліт і посадку літаків.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика!

Згідно з OSINT-аналізом телеграм-каналу Astra, під час атаки був уражений АТ «Воткінський завод». Внаслідок обстрілу могли постраждати цехи №22 і №36.

Тим часом OSINT-проєкт «Кіберборошно» пише, що атаку здійснили за допомогою ракет «Фламінго».

Денис Штілерман, співвласник компанії Fire Point, яка виробляє ці ракети, опублікував ввечері 20 лютого відео з підписом: «Без контексту. Контекст – згодом».

Ось невеличке відео. Без контексту. Контекст — згодом) pic.twitter.com/h9p3WfqVMr — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) February 20, 2026

Голова Удмуртії Алєксандр Бречалов підтвердив факт удару по одному з об’єктів регіону. За його словами, атаку здійснили безпілотники, на місці зафіксовані пошкодження та постраждалі.

Зазначимо, що на російському «Воткінському заводі» виготовляють ракети «Іскандер-М», «Тополь-М» і «Орєшнік». Підприємство перебуває під санкціями США, Великої Британії, ЄС, Швейцарії, Австралії, Японії та України. Відстань від Воткінська до кордону з Україною становить майже 1500 км.

Нагадаємо, у ніч проти п’ятниці, 20 лютого, безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим. Потужні вибухи лунали у Севастополі, Бахчисараї, Керчі, Джанкої та інших населених пунктах півострова.