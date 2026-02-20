Окупанти стверджують, що знищили 20 безпілотників над Кримом

У ніч проти п’ятниці, 20 лютого, безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим. Потужні вибухи лунали у Севастополі, Бахчисараї, Керчі, Джанкої та інших населених пунктах півострова. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали та підконтрольна Росії влада регіону.

Російський глава Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вночі під час повітряної тривоги в місті загинув 30-річний чоловік. Загиблий отримав осколкові поранення голови та грудної клітки при падінні уламків збитого дрона. Також, за словами Розвожаєва, унаслідок атаки пошкоджено шість приватних домоволодінь.

Увага! На відео присутня лайлива лексика!

Міноборони РФ стверджує, що впродовж ночі над територією Криму нібито збили 20 безпілотників. Водночас повідомлялось про стрілянину в районі аеродромів «Кача» та «Бельбек».

За даними моніторингової групи «Кримського вітру», вночі також зафіксували прольоти дронів над Джанкоєм, після чого лунали два потужніші вибухи. Станом на ранок там зафіксували масштабну пожежу. Наслідки атаки уточнюються.

«Горіло біля села Лобанове за 10 км на північний захід від Джанкоя, поряд із залізницею. Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що 11 лютого в Криму біля Лобанового було вражено склад ПММ військ Росії. Можливо, по складу знову прилетіло», – ідеться в повідомленні.

За даними керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, вибухи чули також жителі Краснодарського краю РФ, а також – Анапи та Сочі. В аеропортах Краснодару і Сочі тимчасово запровадили обмеження на приймання і відправлення повітряних суден.

Зазначимо, на час публікації новини українське командування не коментувало інформацію про атаку на окупований Крим та РФ.

До слова, 17 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про ураження російського гелікоптера Ка-27, що розташовувався у Криму. Військові зазначають, що зафіксували влучання у ціль.