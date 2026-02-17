Ракетний комплекс «Іскандер» призначається для ураження аеродромів, складів, штабів, центрів управління тощо

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) далекобійними дронами знищили місце зберігання російського оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» в окупованому Криму. Вартість одного такого комплексу може становити 2–21 млн доларів. Про це повідомили в соцмережах ССО у вівторок, 17 лютого.

За інформацією військових, ураження місця зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» відбулось в селі Пасічне. На місці влучання зафіксували потужні вибухи.

Окрім цього, у селі Високе на тимчасово окупованій території Запорізької області підрозділи ССО знищили пункт дистанційного пілотування підрозділу «Рубікон». Кілька дронів досягли цілі.

«Загалом за період із 9 по 14 лютого підрозділи ССО успішно уразили понад 10 військових об’єктів противника на ТОТ України. Зокрема, йдеться про місця зосередження особового складу, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, місця стоянки військового автомобільного транспорту та інші об’єкти», – додали військові.

«Іскандер» – російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, який розробили у 1988 році. Його серійне виробництво почалось у 2015 році. ОТРК здатний запускати ракети класу земля-земля різних типів: балістичні «Іскандер», «Іскандер-М», «Іскандер-Е», крилаті «Іскандер-К». Зауважимо, що ракети «Іскандер-М» здатні уразити ціль на відстані щонайменше 500 км. Вартість комплексу «Іскандер» може сягати 21 млн доларів, залежно від модифікації.

Нагадаємо, у січні Сили оборони успішно уразили три бурові установки нафтогазової корпорації «Лукойл» в акваторії Каспійського моря. Відомо, що ці платформи росіяни використовують для забезпечення армії паливом.