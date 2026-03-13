Базальтове підприємство будують у Берегівському районі

У Закарпатській області почали будівництво підприємства, яке буде спеціалізуватися на переробці базальту та виготовленні готової продукції з цього матеріалу. Про це у п’ятницю, 13 березня, повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

Будівництво реалізує компанія «БФ Завод», яке належить бізнесмену Леоніду Юрушеву. Підприємство площею понад 37 тис. м² зведуть на території індустріального парку «БФ Термінал» у Берегівському районі – на території селища Батьово та села Батрадь.

Інфраструктуру для індустріального парку створили за підтримки державної програми. На будівництво залізничні колії та електромережі спрямували 316,6 млн грн, з яких близько 148 млн профінансували з державного бюджету.

За словами Віктора Микити, загальний обсяг інвестицій у проєкт становить понад 30 млн євро. Прогнозують, що після запуску підприємство щороку приноситиме у місцевий бюджет близько 10 млн грн та забезпечить понад 120 робочих місць.

Додамо, що Леонід Юрушев є підприємцем й інвестором, який працює у сферах промисловості, логістики та нерухомості. У різні роки бізнесмен входив до рейтингів найбагатших українців за версією Forbes Ukraine. За даними аналітичної системи YouControl, Юрушев пов’язаний із десятками компаній у різних галузях – від будівництва та виробництва до управління нерухомістю.

Серед найвідоміших активів підприємця – п’ятизіркові готелі InterContinental Kyiv та Fairmont Grand Hotel Kyiv у центрі столиці. Окрім готельного бізнесу, він інвестує у промислові підприємства, логістичні проєкти та індустріальні парки.