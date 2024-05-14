На Львівщині зареєстровано 15 індустріальних парків, більшість з яких не працює
Які індустріальні парки є на Львівщині і що вони пропонують бізнесу
Міністерство економіки України у травні представило каталог індустріальних парків. Відповідно до нього, у Львівській області вже зареєстровано 15 промислових парків загальною площею понад 400 га. Та про значну частину з них немає жодної інформації.
ZAXID.NET розповідає, які індустріальні парки у Львівській області працюють, а які створені поки лише на папері, хто ними управляє і на чому вони спеціалізуються.
У промзоні Львова «Рясне-2» індустріальний парк зареєстрували ще у 2014 році. Його площа становить 23,5 га, а площа приміщень – 14,4 м2. Керує промисловим парком компанія «Індустріальний парк М10». Спеціалізація парку – універсальна.
Резиденти парку звільняються від податків на землю і нерухомість. На території є електрика, вода і газ.
Ще один індустріальний парк у Львові – «Спарроу Парк Львів», яким керує компанія «Укрпроменергоресурси». Спеціалізація парку площею майже 19 га – універсальна. Учасники звільняються від податків на землю і нерухоме майно. Тут також є всі комунікації.
Індустріальний парк «Сигнівка» площею понад 30 га також розташований у Львові. Він спеціалізується на виробництві меблів, текстилю, упаковки, медичних виробів. Також тут можуть розташуватися компанії з галузі харчової промисловості, металообробки і машинобудування. Керуюча компанія «Формація Сигнівка» пропонує учасникам зменшення орендної плати і звільнення від податку на нерухомість.
В області зареєстровано такі індустріальні парки:
- Яворівський ІП в селі Грушів площею 40 га, яким керує ТОВ «Юпарк», жодних робіт на ділянці не ведеться, хоча парк зареєстрований у 2017 році;
- Кам’янка-Бузький індустріальний парк (2017 рік) площею майже 40 га, яким керує ПП «Скіфи», інформації про роботу немає;
- Новороздільський індустріальний парк (2017 рік), яким керує консорціум «Центр інвестиційно-промислового комплексу», інформації про роботу парку немає;
- «Сігма парк Яричів» (2017 рік) у селі Старий Яричів площею 15,7 га, у 2024 році пропонується знижка 50% на сплату земельного податку, керуючої компанії немає;
- ІП «Захід Ресурс» (2018 рік) у Городку площею 24 га, керуюча компанія – «Індастріал парк глобал девелопмент», інформації про роботу немає;
- ІП «Бізнес Прайм» (2019 рік) в селі Тернопілля в Стрийському районі під керівництвом «Сіті трейд девелоперс», інформації про роботу немає;
- «Мостиський сухий порт» (2021 рік) площею 85 га під керівництвом «Мостиського Хабу», у 2023 році підписано дві перші угоди з резидентами – нафтотрейдером і агрохолдингом;
- Еко-смарт ІП «Галіт» (2022 рік) у Дрогобичі під керівництвом Сергія Іванова-Костецького площею 19 га універсального спрямування, будівництво розпочалося;
- «Долина Стрий» (2023 рік) у Стрию площею майже 14 га, керуючої компанії ще немає;
- «Ядро Індастрі» (2023 рік) у Дрогобичі під керівництвом ТОВ «Дрогобич міськбуд», інформації про роботу немає;
- «ІнПарк Борислав» (2024) у Бориславі площею 20 га під керівництвом ТОВ «Хаб меблевих технологій» спеціалізується на переробній промисловості і пропонує учасникам пільги на сплату земельного податку і знижки на оренду від нормативної грошової оцінки до кінця 2033 року;
- ІП «Червоноград» (2024 рік) в селі Сілець площею 63 га під керівництвом ТОВ «Дрогобич міськбуд» – це «найсвіжіший» зареєстрований індустріальний парк на Львівщині, інформації про його роботу ще немає, планована орієнтація – переробна промисловість.