Нещодавно відкрилась перша черга індустріального парку в промзоні Львова

Міністерство економіки України у травні представило каталог індустріальних парків. Відповідно до нього, у Львівській області вже зареєстровано 15 промислових парків загальною площею понад 400 га. Та про значну частину з них немає жодної інформації.

ZAXID.NET розповідає, які індустріальні парки у Львівській області працюють, а які створені поки лише на папері, хто ними управляє і на чому вони спеціалізуються.

У промзоні Львова «Рясне-2» індустріальний парк зареєстрували ще у 2014 році. Його площа становить 23,5 га, а площа приміщень – 14,4 м2. Керує промисловим парком компанія «Індустріальний парк М10». Спеціалізація парку – універсальна.

Резиденти парку звільняються від податків на землю і нерухомість. На території є електрика, вода і газ.

Ще один індустріальний парк у Львові – «Спарроу Парк Львів», яким керує компанія «Укрпроменергоресурси». Спеціалізація парку площею майже 19 га – універсальна. Учасники звільняються від податків на землю і нерухоме майно. Тут також є всі комунікації.

Індустріальний парк «Сигнівка» площею понад 30 га також розташований у Львові. Він спеціалізується на виробництві меблів, текстилю, упаковки, медичних виробів. Також тут можуть розташуватися компанії з галузі харчової промисловості, металообробки і машинобудування. Керуюча компанія «Формація Сигнівка» пропонує учасникам зменшення орендної плати і звільнення від податку на нерухомість.

В області зареєстровано такі індустріальні парки: