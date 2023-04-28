Раніше планувалося, що індустріальний парк завершать у 2024 році

Індустріальний парк «Мостиський сухий порт» у Львівській області знайшов двох перших резидентів – це великий нафтотрейдер і агрохолдинг. З компаніями підписали попередню угоду. Про це під час заходу «Логістичні хаби та індустріальні парки» в межах UkraineInvest розповів керівник проекту індустріального парку в Мостиськах Віктор Довгань.

Назви компаній наразі не розголошуються, та, за словами Віктора Довганя, нафтотрейдер незабаром розпочне будівництво резервуарів для перевантаження нафтопродуктів на території сухого порту, а агрохолдинг будуватиме силоси для зберіганні продукції, що ітиме на експорт.

Віктор Довгань додав, що триває пошук третього великого резидента. Також очікується, що потенційними резидентами стануть релоковані з південних і східних областей українські підприємства.

Окрім того, до кінця року планується інвестувати до 3 млн євро у розвиток логістики та комунікацій «Мостиського сухого порту». Будівництво має розпочатися вже у травні.

«Ми інвестуємо у продовження широкої та вузької колії. З траси М11 планується завести автодорогу, завести на першому етапі 5 МВт електрики, а також забезпечити комунікації, які ще потрібні резидентам», – сказав Віктор Довгань.

Додамо, що складську інфраструктуру будують клієнти парку самостійно, а проект має забезпечити логістику і комунікації.

Раніше повідомлялося, що будівництво «Мостиського сухого порту» мало завершитися у 2024 році. «Порт» розташований на комунальній земельній ділянці площею 34,51 га між Мостиськами та Волицею. Поряд з нею з одного боку проходить траса Львів-Шегині, з іншого – залізнична гілка до польського кордону. На території має бути логістичний комплекс на 13,3 га, стоянки для транспорту – 2 га, виробничі будівлі – 4,3 га, елеватор для зерна – 6,35 га, адміністративні та допоміжні споруди.

Ділянка перебуває в оренді проекту на 30 років, але, за словами Віктора Довганя, наступного року планується її викуп у Мостиської громади за умови заповнення парку на 50%.

Як інформував ZAXID.NET, у квітні Мостиська міська рада продала право оренди земельної ділянки промислового призначення за межами села Годині, що сусідить із територією сухого порту, харківській групі «Агротрейд», що є одним із найбільших агрохолдингів в Україні.