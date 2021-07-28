Індустріальний парк «Мостиський сухий порт» на території однойменної територіальної громади на Львівщині планують побудувати до кінця 2024 року. Розміщенням виробництва на майбутньому об’єкті вже зацікавилися кілька інвесторів – українських та іноземних. Після запуску індустріального парку тут з’явиться близько 250 робочих місць, згодом їхня кількість може сягнути 1100.

Спеціальна комісія при Міністерстві економіки схвалила заявку на створення індустріального парку між містом Мостиська та селом Волиця. Його ініціатором виступила Мостиська міська громада. Наразі «Мостиський сухий порт» офіційно не включили до державного реєстру індустріальних парків, міністерство станом на 28 липня не оприлюднило відповідного наказу. У разі внесення до реєстру він стане 51-м в країні та дев’ятим – на Львівщині.

«Комісія засідала вчора [27 липня] та підтримала реєстрацію цього парку. Невдовзі його мають внести до реєстру», – повідомив ZAXID.NET керівник відділу залучення інвестицій Львівської обласної державної адміністрації Орест Фільц.

Згідно з оприлюдненою на сайті міської ради концепцією розвитку парку, він розташовуватиметься на комунальній земельній ділянці площею 34,51 га між Мостиськами та Волицею. Поряд з нею з одного боку розташована траса Львів-Шегині, з іншого – залізнична гілка до польського кордону. На території планується побудувати логістичний комплекс на 13,3 га, стоянки для транспорту – 2 га, виробничі будівлі – 4,3 га, елеватор для зерна – 6,35 га, решта це адміністративні та допоміжні споруди.

План індустріального парку (натисніть для збільшення)

Попередній термін дії парку – 30 років, за сталого фінансування його будівництво триватиме до завершення 2024 року. Цьогоріч міська рада має знайти компанію, яка керуватиме парком, та розробити детальний план території. Упродовж наступних двох років відбуватиметься безпосереднє зведення об’єктів на ділянці, а вже до кінця 2024 року компанії-учасники парку мають розпочати роботи в ньому.

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Відповідно до оприлюдненої концепції, приблизна вартість будівництва парку становить 32,11 млн грн. Проте, за словами секретаря Мостиської міської ради Олега Макара, ця сума може бути більшою. «Ми проводили власні розрахунки. Вартість проекту може варіюватися від 150 до 250 млн грн, залежно від тих об’єктів, які будуть в парку», – зазначив він та додав, що через обмежені ресурси міського бюджету вони планують подати заявку на часткове фінансування проекту з Державного фонду регіонального розвитку, а також мають намір залучити кошти приватних структур.

«Наступного року, коли буде готова уся проектно-кошторисна документація, ми клопотатимемо перед ДФРР про співфінансування в частині підключення до комунікацій. Є також проекти міжнародної технічної та фінансової допомоги від організацій, які пріоритетом ставлять розвиток територій. Ми подаватимемо заявки й туди», – розповів Олег Макар.

За словами секретаря міської ради, проектом індустріального парку зацікавилися кілька компаній, проте наразі конкретних домовленостей про їхню участь немає.

«Попередньо у нас були як українські, так інвестори з-за кордону, які зацікавилися проектом. Українські інвестори навіть приїжджали дивитися ділянку. Також раніше ми мали підписаний меморандум із логістичною компанією з Польщі, це фірма GoTrans Wojciech Godos. Нині ми комунікуємо, вони в курсі, що ми подали наш проект на реєстрацію в Київ», – повідомив Олег Макар. Він також наголосив, що майбутній парк за своїм спрямуванням буде комбінований – тут працюватимуть як промислові компанії, так й логістичний бізнес.

Планується, що до кінця 2024 році в парку створять 250 робочих місць, а до 2030 року їхня кількість зросте до 1150-ти.

Нагадаємо, на Львівщині наразі офіційно зареєстровані вісім індустріальних парків. Це Новороздільський, Яворівський та Кам’янко-Бузький індустріальні парки, а також «Рясне-2» та «Спарроу Парк Львів» на околиці Львова, «Захід Ресурс» (м. Городок), індустріальний парк «Бізнес Прайм» (поблизу Миколаєва), «Сігма Парк Яричів» у с. Старий Яричів. Більшість з них з різних причин не провадять економічної діяльності.

Уперше інформація про проект будівництва сухого порту поблизу кордону з Польщею з’явилась 2017 року. Тоді повідомлялося, що проект має велику перспективу, оскільки нині здебільшого товари перевозять автошляхами, а це значно дорожче, ніж залізницею. Його орієнтовна вартість на той час становила 54,2 млн доларів, прогнозований час будівництва – до 2026 року.

У травні 2020 року Мостиська РДА вже оприлюднювала детальний план індустріального парку. Тоді йшлося, що це буде логістичний хаб площею 63,25 га для перевантаження та зберігання товарів, які перевозитимуть залізницею в ЄС та країни Азії. У Львівській ОДА тоді повідомляли, що є кілька компаній, які думають над тим, щоби взяти участь в цьому проекті.