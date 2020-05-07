Мостиська міськрада оприлюднила план будівництва сухого порту

Мостиська міська рада оприлюднила детальний план території будівництва індустріального парку «Мостиський сухий порт». На території однойменної ОТГ мають побудувати логістичний хаб площею 63,25 га для перевантаження та зберігання товарів, які перевозитимуть залізницею в ЄС та країни Азії. Це буде перший проект такого масштабу у Львівській області.

Згідно з планом, індустріальний парк має розташуватися на земельній ділянці, що перебуває у комунальній власності об'єднаної громади, між містом Мостиська, селами Волиця та Годині, неподалік від залізничних станцій Мостиська-1 та Мостиська-2. Його загальна площа становитиме 63,52 га, яку планують поділити на 15 зон.

Місце розташування майбутнього парку (натисніть для збільшення зображення)

Зокрема, на території парку планують побудувати логістичний комплекс зі складами для зберігання товарів (13,3 га), об’єкти транспортної інфраструктури зі стоянками вантажівок та зоною відпочинку водіїв (4,47 га), перевантажувальний комплекс для нафтопродуктів, збіжжя та інших товарів (6,35 га), допоміжні об’єкти залізниці з депо для локомотивів (4,22 га), під’їзні колії європейського і так званого радянського стандартів та інші об’єкти.

«Пріоритетними для розміщення галузями діяльності є підприємства з новітніми технологіями по зберіганню рідинно-зернового речовин, підприємств мебельних виробів, машинобудування та холодильників для заготівлі ягід і грибів, а також об’єкти логістики, сервісного обслуговування та іншого», – йдеться в описі проекту.

Передбачається, що сухий порт має стати великим логістичним хабом для розвантаження, перевантаження та зберігання різноманітних товарів та сировини з України і азійських країн, які мають перевозити залізницею як в країни Євросоюзу, так й в зворотному напрямку. Хаб, згідно із задумом, буде розташований поряд із двома залізничними станціями Мостиська-1 та Мостиська-2 і автошляхом М 11 Львів – КПП «Шегині», який на території Польщі продовжується як автошлях 28 та прямує до Перемишля.

Наразі детальний план території індустріального парку «Мостиський сухий порт» має пройти стадію громадського обговорення, а потім його мають схвалити депутати Мостиської міської ради як органу місцевого самоврядування, на території якого планують розташувати цей масштабний об’єкт. Голова ради Сергій Сторожук повідомив в коментарі ZAXID.NET, що вони вже мають потенційного інвестора будівництва сухого порту, проте детальну інформацію пообіцяв надати згодом, після узгодження деталей проекту в Львівській обласної державної адміністрації (ЛОДА).

Як повідомив ZAXID.NET керівник управління інвестиційної політики ЛОДА Роман Матис, раніше кілька закордонних інвесторів виявили цікавість до будівництва цього логістичного хабу, проте нині через карантин та економічну кризу процес зупинився. За його словами, інформації про детальний план, оприлюднений міською радою Мостиськ, та інвестора наразі він не має.

«Мені наразі невідомо нічого про інвестора. На мою думку, це ініціатива Мостиської міської ради – підготувати, хоча б частково, документацію для конкретної локації. В світлі останніх світових подій якість прогнози щодо логістичного розвитку озвучувати занадто рано … Насправді, цей проект великий і зрозуміло, що навряд чи він обійдеться одним інвестором. Забудова такого об’єкту – а раніше ми говорили про 100 га – це сотні мільйонів доларів», – наголосив Роман Матис.

Нагадаємо, вперше інформація про проект будівництва сухого порту поблизу кордону з Польщею з’явилась 2017 року. Тоді повідомлялося, що проект має велику перспективу, оскільки нині здебільшого товари перевозять автошляхами, а це значно дорожче, ніж залізницею. Його орієнтовна вартість на той час становила 54,2 млн доларів, прогнозований час будівництва – до 2026 року.

У разі втілення цього задуму логістичний хаб на Львівщині мав стати другим в країні. Перший такий комплекс вже кілька років працює в Одесі.

Згідно з даними Міністерства розвитку економіки, на Львівщині зареєстровані кілька індустріальних парків. Зокрема, це індустріальний парк «Рясне-2» неподалік Львова, Яворівський індустріальний парк, Кам'янка-Бузький індустріальний парк, Новороздільський індустріальний парк, індустріальний парк «СІГМА Парк Яричів», Індустріальний парк «Захід Ресурс» (м. Городок), індустріальний парк «Бізнес Прайм» (Миколаївський район). Проте більшість з них з різних причин не провадять економічної діяльності.