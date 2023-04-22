Обладнання на одному із 9-ти елеваторів групи компаній "Агротрейд"

Мостиська міськрада 18 квітня продала з аукціону право оренди земельної ділянки промислового призначення за 4,1 млн грн в рік групі «Агротрейд» із Харкова. Переможець заплатив майже утричі більше за стартову ціну лота.

Як повідомляє Мостиська міська рада, площа ділянки, що розташована за межами села Годині, становить 21,296 га. Ділянка не сільськогосподарського призначення, а належить до земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Ділянка розташована поруч із залізничною станцією Мостиська 1 та колією, яка йде зі Львова до кордону з Польщею. Відстань від орендованої компанією «Агротрейд» ділянки до пункту пропуску «Шегині-Медика» на українсько-польському кордоні становить лише близько 15 км.

Участь у торгах взяли четверо учасників. Переможцем аукціону стала Олена Ворона – директорка з фінансової та операційної діяльності групи компаній «Агротрейд» з Харкова.

За даними сайту «Латифундист», група «Агротрейд» входить до топ-25 компаній, що мають найбільший земельний банк в Україні. До складу групи входять 14 сільгосппідприємств, які організаційно та територіально згруповані у шість агрокластерів. Це агропромисловий холдинг із завершеним циклом (виробництво, переробка, зберігання і торгівля сільськогосподарською продукцією).

Основні сфери діяльності – виробництво зернових, зернобобових та олійних культур, зберігання та переробка зерна, насінництво і торгівля. До складу групи «Агротрейд» входять шість агрокластерів, дев'ять елеваторів та хлібоприймальних підприємств. У холдингу працює близько 1,5 тис. людей. Серед іншого, компанія спеціалізується на переробці гречки. За даними департаменту агропромисловості Львівської ОВА, цьогоріч на Львівщині планується збільшення посівних площ під цією культурою.

Засновником і генеральним директором «Агротерйду» є 50-річний Всеволод Кожем’яко – бізнесмен, волонтер, командир добровольчого підрозділу «Хартія» (13-та бригада ТрО), співзасновник Харківської школи архітектури, БФ «Мир і порядок», засновник БФ «Україна ХХІ», почесний консул Австрії у Харкові. У 2020 році Всеволод Кожем’яко посів 88-ме місце серед топ-100 найбагатших людей в Україні за версією Forbes зі статком у 100 млн доларів.