У Львові завершився конкурс на керуючу компанію, що управлятиме муніципальним індустріальним парком на Сигнівці. Компанія «Формація Сигнівка», зареєстрована 27 днів тому, єдиною подалася на конкурс. Після перевірки документів Львівська міськрада зможе підписати відповідні документи та передасть в управління компанії 30 га комунальної землі під залучення підприємств переробної промисловості.

30 серпня завершився прийом заявок на конкурс з вибору керуючої компанії для муніципального парку «Сигнівка». 31 серпня конкурсна комісія відкрила пропозицію єдиного учасника конкурсу – ТзОВ «Формація Сигнівка». Упродовж тижня інвестиційна комісія ЛМР буде вивчати документи, а 7 вересня компанія має представити бізнес-план реалізації проекту.

Зазначимо, мтворення муніципального індустріального парку Львівська міськрада затвердила ще влітку 2022 року. Індустріальний парк «Сигнівка» розташовуватиметься на 5 комунальних земельних ділянках загальною площею 30 га на вулиці Північній у Львові. Його створили на 50 років. Тут планують облаштувати близько 150 тис. м2 промислових площ, орієнтованих на виробничі підприємства переробної промисловості.

Згідно з концепцією, земельна ділянка, на які облаштують індустріальний парк, залишиться в комунальній власності, а для адмініструванням займатиметься приватна керуюча компанія. Вона буде шукати інвесторів та відповідати за будівництво відповідної інфраструктури. Реалізувати цей проект планують упродовж 10 років у чотири етапи.

ТзОВ «Формація Сигнівка» зареєстрована лише 4 серпня у Львові на вул. Любінській, 12. Засновником компанії є зареєстроване в Києві ТзОВ «Альтерра Груп», відомий масштабним проектом Port під Львовом. Компанія належить мешканцю Дніпра Дмитру Ковальчуку. Він же вказаний директором «Формація Сигнівка».