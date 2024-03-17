Візуалізація індустріального парку у Бориславі

Індустріальний парк «ІнПарк Борислав» включили в реєстр індустріальних парків. Відповідне рішення прийняли на засіданні Кабінету міністрів України. Новий індустріальний парк матиме площу 20 га та спеціалізуватиметься на переробній промисловості з акцентом на меблеве виробництво.

«Це був тривалий процес. Впродовж 2 років велась робота над створенням у Бориславі індустріального парку. Затверджену нами концепцію повинні були погодити 13 міністерств і відомств. І ось маємо заключне позитивне рішення», – сказав міський голова Борислава Ігор Яворський.

Нагадаємо, що індустріальний парк у Бориславі створять на ділянці площею 20 га, яка облаштована необхідною інженерно-технічною інфраструктурою для розміщення нових об’єктів у сфері промислового виробництва, пріоритетним напрямком якого передбачається меблеве виробництво. У концепції індустріального парку планується створення 2000 робочих місць. Вартість інвестицій становить понад 2 млрд доларів.

Керуюча компанія вже розпочала певну роботу у цьому напрямку. Там уже провели геологічні дослідження на земельній ділянці та подали запити на отримання технічних умов для підключення комунікацій. Цьогоріч заплановано розпочати зведення перших корпусів підприємства.

«Індустріальний парк – це хороший інструмент для залучення інвесторів у громаду. Тож віримо, що все вдасться. Й “ІнПарк Борислав” стане привабливим промисловим майданчиком», – зазначає міський голова.