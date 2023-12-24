Інвестиції у розвиток парку на занедбаній зараз території становитимуть понад 560 млн грн

Кабінет міністрів України у п’ятницю, 22 грудня, вніс до реєстру індустріальних парків ІП «Ядро Індастрі» у Дрогобичі. Про це повідомляє прес-служба міністерства економіки.

Ініціатором створення парку стало ТОВ «Фасад-Захід», зареєстроване в Дрогобичі. Ним керує Тетяна Чигрин, а засновником є її чоловік Юрій Чигрин.

Площа парку становитиме 10 га. Тут планується створити 500 робочих місць. Сума інвестицій в новий індустріальний парк становитиме 561 млн грн.

Одним із основних у парку буде виробництво металопластикових вікон – у цій галузі також працює одне із підприємств подружжя Чигринів. Також у парку пріоритетно розміщуватимуть виробництва будівельних матеріалів із глини, продукції з порцеляни та кераміки, виробництва цементу, вапна і гіпсової суміші та виробів із них, обробки та оздоблення каменю тощо.

Із концепцією індустріального парку можна ознайомитися на сайті Дрогобицької міськради.

Ініціатори кажуть, що серед готових інвестувати у виробництво, окрім українського малого і середнього бізнесу, є також компанії зі США та Іспанії. Загальна сума їхніх інвестицій планується на рівні 270 млн грн.

Тетяна і Юрій Чигрини також володіють і керують компаніями «Термо Глас», «Агрохолдинг Захід», НВК «Зефір», ФГ «Ролів Агро», «Дрогобицька кава».

Додамо, що влітку 2023 році у подружжя виник конфлікт із місцевими мешканцями, біля будинку яких підприємці хотіли звести двоповерховий заклад харчування і для цього вирубали дерева на прибудинковій території.