В обох парках буде створено сумарно тисяча робочих місць

На Хмельниччині створять два нові індустріальні парки. Один з них, ініційований Красилівським машинобудівним заводом, спеціалізуватиметься на металообробці. Інший, який ініціювали власники мережі гіпермаркетів «Епіцентр», займатиметься агропереробкою.

Як повідомило Міністерство економіки України, 22 грудня до реєстру індустріальних парків внесли парк «Красилів Технопорт», створення якого ініціювало підприємство «Красилівський машинобудівний завод». Відповідно до концепції, на площі 10,1 га буде створено близько 500 робочих місць у промисловому кластері із металообробки та виготовлення металевих виробів.

Згідно з попередніми прогнозами, ініціатор планує інвестувати в парк 87 млн грн. «За результатами перемовин готовність інвестувати в підприємства парку підтвердили інвестори з Польщі, Німеччини, Туреччини. Загальна сума попередньо підтверджених інвестицій – 555 млн грн. Ще 70 млн грн очікується від підприємств малого та середнього бізнесу, які будуть допомагати з виготовленням деталей для виробництв великих інвесторів», – йдеться у повідомленні.

Також уряд вніс до реєстру індустріальний парк «Вуглецево-нейтральний Еко Агро Хаб Поділля “Городок”». На території Городоцької міської громади на облаштування парку виділили 50,1 га землі. Парк спеціалізуватиметься на агропереробці – виробництві олії та тваринних жирів, продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, інших харчових продуктів та готових кормів для тварин. Ініціатором створення індустріального парку стали власники мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр К».

На потужностях парку планується виробляти більшість електроенергії, необхідної для забезпечення роботи розміщених там підприємств. За попередніми оцінками, у парку влаштують на роботу 480 працівників.

Додамо, що також уряд вніс до реєстру індустріальних парків «Ядро Індастрі» в Дрогобичі на Львівщині.