Правоохоронці провели обшуки на підприємстві

На Хмельниччині завод з виробництва біоетанолу викрили на ухиленні від сплати податків. За попередніми підрахунками, підприємство недоплатило понад 100 млн грн.

Як повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки, слідство встановило, що завод продавав біоетанол під виглядом інших товарів, за якими не сплачується акцизний податок. Назву підприємства наразі не уточнюють. Відомо лише, що виробнича потужність заводу становить майже 80 тонн на добу.

«Детективи провели обшуки у головному офісі, а також на виробничих потужностях та вилучили речі й документи, що підтверджують протиправну діяльність посадових осіб підприємства. Попередньо сума завданих збитків перевищує 100 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про проведення експертиз. Попередньо справу кваліфікують за ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків). Санкція частини першої цієї статті передбачає від 85 тис. грн до 170 тис. грн штрафу.