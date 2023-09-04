Колишній керівник аграрного підприємства з Тернопільщини продав в Польщу понад 900 тонн чужої ріпакової олії. Потерпілі власники збитки оцінили в майже 17, 5 млн гривень. Правоохоронці затримали зловмисника, а суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою, або застава в розмірі 1,9 млн гривень.

Працівники поліції встановили, що одне з агропідприємств Тернопільщини уклало договір з приватною фірмою у Ланівцях про зберігання зерна ріпаку, повідомили в прокуратурі області в понеділок, 4 вересня. Надалі, це зерно мало б бути перероблене в ріпакову олію. Однак директор підприємства, на складах якого зберігалися тонни збіжжя, без відома фермера, сам переробив ріпак, а потім продав закордон.

«Директор приватного підприємства без погодження з власником реалізував понад 902 т чужої ріпакової олії вартістю більше ніж 17,5 млн грн. Ця продукція зберігалася у складських приміщеннях фірми у районному містечку Ланівці. Чоловік доставив її покупцеві у Республіці Польща», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Чоловік частину грошей в іноземній валюті, які незаконно отримав за ріпакову олію закордоном, конвертував у понад 3,5 млн гривень. Куди подів решту коштів від продажу, наразі з'ясовують правоохоронці. Колишнього директора затримали. Йому оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме – у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), а також у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 1,9 млн гривень.