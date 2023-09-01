На Хмельниччині колишнього директора дежпідприємства «Проскурівка» та керівника приватної фірми підозрюють у розкраданні державної пшениці на майже 23 млн грн. За версією слідства, чоловіки продали зерно та для приховування злочину уклали фіктивні документи, що пшеницю нібито передали на зберігання.

Як повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України, 31 серпня підозру вручили колишньому директору ДП «Дослідне господарство Проскурівка» Миронівського інституту пшениці, а також його спільнику – директору приватної фірми, назву якої не уточнюють.

«За даними слідства, у період з липня по серпень 2018 року вказані особи заволоділи зерном пшениці озимої та ярої загальною вагою понад 5 тис. тонн, яка була власністю ДП. Згодом збіжжя вивезли на елеватори та реалізували іншим суб’єктам господарської діяльності», – йдеться у повідомленні.

Для приховування злочину підозрювані уклали фіктивні договори, за якими держпідприємство нібито передало зерно приватному підприємству на зберігання. Сумарна вартість зерна, яким заволоділи співучасники злочину, становить близько 22,9 млн грн.

Колишній директор підприємства отримав підозри за ч.5 ст. 191 ККУ (привласнення майна у особливо великих розмірах) та ч.1 ст. 366 ККУ (службове підроблення). Інший підозрюваний, директор приватної фірми, отримав підозри за ч.3 ст. 27 та ч.5 ст. 191 ККУ (привласнення майна), ч.1 ст. 366 ККУ (службове підроблення) та ч.2 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

У разі доведення вини обом чоловікам загрожує до 12 років ув'язнення.