74-річна жінка зареєструвала свій бізнес під окупацією

Співробітники Служби безпеки України затримали фермерку-підприємицю, яка під час окупації Куп'янська вивозила врожай зерна на територію Росії. Загальні збитки від діяльності жінки склали майже 13 млн грн, повідомили у прес-службі СБУ у четвер, 10 серпня.

74-річна мешканка Харківщини під час окупації Куп'янська почала добровільно співпрацювати з росіянами, зареєструвавши бізнес під ворожою адміністрацією та надаючи послуги перевізника українського зерна. Жінка займалась вирощуванням і продажем оптових партій зерна та олійних культур.

«За даними слідства, у липні-серпні минулого року на її господарстві зібрали понад 2000 тонн врожаю на майже 13 млн грн. Потім колаборантка вивезла всю партію зернових до Бєлгородської області та продала російським агрохолдингам. При цьому частину одержаного "прибутку" вона перерахувала до бюджету країни-агресора як "податки"», – повідомили у прес-службі СБУ.

Після деокупації Куп'янська жінка намагалась переховуватися від правосуддя, проте її викрили та затримали правоохоронці. Під час обшуків у фермерки вилучили документи, які підтверджують її співпрацю з росіянами.

Злочинниці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (колабораціонізм). Їй загрожує штраф та позбавлення волі до п'яти років без права займатися певною діяльністю до 15 років із конфіскацією майна. Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.