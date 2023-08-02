Коригувальниками виявилися безробітні мешканці обласного центру

Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) викрили та затримали у Харкові двох російських інформаторів, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари росіян. Про це повідомила прес-служба СБУ у середу, 2 серпня.

Коригувальниками виявилися двоє безробітних мешканців обласного центру. Вони переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці.

«Надалі фігуранти відмічали ці локації на гугл-карті та відправляли скріншоти з відмітками до свого куратора з РФ», – повідомили в СБУ.

Співробітники СБУ затримали обох учасників групи «на гарячому» під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Також у межах кримінального провадження перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе «Шахед» під час нічної атаки 1 серпня цього року.

Винним загрожує до 12 років тюрми.