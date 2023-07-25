Серед вилученого у зловмисника – автомат Калашникова зі спорядженими магазинами, бойові гранати та велика кількість набоїв до стрілецького озброєння

Контррозвідка СБУ викрила учасника агентурної мережі ФСБ, яка на 9 травня цього року готувала серію терактів проти командування і спецпідрозділів Сил оборони на Запоріжжі. Про це повідомила прес-служба СБУ у вівторок, 25 липня.

Як розповіли у відомстві, напередодні того дня співробітники СБУ затримали двох організаторів російської агентури під час спецоперації у прифронтових районах південного регіону.

Наразі в обласному центрі затримано їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки облаштував схрон зі зброєю та боєприпасами. Серед вилученого у зловмисника – автомат Калашникова зі спорядженими магазинами, бойові гранати та велика кількість набоїв до стрілецького озброєння. Під час обшуку за місцем проживання затриманого серед іншого виявлено: 3 бойові гранати Ф-1 і РГД-5; понад 800 набоїв до стрілецької зброї; 2 димові гранати РГД-55МЧ.

За наявними даними, саме цей арсенал фігуранти планували використати для вчинення терактів у місті і поблизу передової.

Основними цілями зловмисника були представники командування ЗСУ і спецпризначенці Служби безпеки України.

Як встановило слідство, третім учасником агентурної мережі ФСБ виявився житель Запоріжжя, який не приховував свої прокремлівські погляди у спілкуванні з оточуючими. Навесні цього року він потрапив у поле зору російської спецслужби. За вказівкою кураторів він обладнав у власній оселі тайник, у якому зловмисники складували незареєстровану вогнепальну зброю та інші засоби ураження.