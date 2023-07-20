Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми

Контррозвідники Служби безпеки затримали у Дніпрі ще одну інформаторку окупантів. Зловмисницею виявилась посадовиця місцевого підрозділу «Укрзалізниці», яку російські військові залучили до співпраці на початку 2023 року. Про це повідомляє у Telegram СБУ.

За вказівкою російського куратора жінка збирала розвіддані про місця базування Сил безпеки та оборони у Дніпрі.

Як повідомили в СБУ, розвідінформація потрібна була ворогу для підготовки прицільних повітряних атак по стратегічно важливих об’єктах транспортної інфраструктури України.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю за місцем її проживання.

За даними слідства, російська інформаторка була на прямому зв’язку з кадровим російським військовим, який перебував на тимчасово захопленій частині Донецької області.

«У поле зору російської спецслужби вона потрапила через деструктивну активність у російських пабліках, де публікувала пропозиції щодо допомоги військам РФ. Для збору розвідданих фігурантка об’їжджала територію Дніпра громадським транспортом і приховано фотографувала об’єкти», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським куратором.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру. Вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

За повідомленням Офісу генерального прокурора, підозрювана є уродженкою Приморського краю РФ і тривалий час проживає у Дніпрі.

Інформаторка ворога, зокрема надіслала співрозмовнику з РФ відеофіксацію місця розташування військових ЗСУ, які забезпечують охорону одного із мостів у Дніпрі.