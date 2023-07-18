Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одну агентку головного управління генштабу російських збройних сил. Про затримання російської агентки СБУ повідомила у вівторок, 18 липня.

За інформацією спецслужби, зрадницею виявилася контрактниця однієї з військових частин Збройних сил України, яка дислокується на Херсонщині й виконує бойові завдання на передовій. За вказівкою російської спецслужби вона збирала розвіддані про безпілотні літальні апарати Сил безпеки та оборони. Насамперед росіян цікавили місця застосування українських дронів-розвідників на правому березі Дніпра у Херсонській області.

«Також агентка гру намагалась зібрати максимум інформації про можливі контрнаступальні операції українських військ. Крім цього, вона відслідковувала вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону», – сказано в повідомленні.

СБУ стверджує, що росіяни обіцяли зрадниці евакуювати її до РФ та видати російський паспорт у разі, якщо вона успішно виконуватиме ворожі завдання.

Як зазначається в повідомленні, контрактницю затримали під час спроби отримати секретну інформацію про українські військові об’єкти. Правоохоронці з’ясували, що військовослужбовицю дистанційно завербував кадровий співробітник ГРУ РФ на прізвисько «Дімка» на початку 2023 року. У поле зору російської спецслужби вона потрапила через підписку на різні групи військового спрямування у забороненій соцмережі «Вконтакте». У подальшому зрадниця спілкувалася з ворогом через інтернет, а отриману інформацію передавала у вигляді електронних координат з фотографіями об’єктів.

Під час обшуків у фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь Росії. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їй про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув’язнення. Наразі жінка перебуває під вартою.