СБУ оголосила підозри у держзраді трьом колишнім військовим з Хмельниччини, які в 2014 році зрадили присязі та під час окупації Криму перейшли на бік Росії. Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну один з них брав участь у бойових діях проти української армії.

Як повідомила прес-служба СБУ Хмельниччини, підозри заочно оголосили трьом уродженцям області. Зокрема, йдеться про 38-річного уродженця Волочиська.

«Колишній заступник командира окремого загону спеціального призначення-командир 1-ї гірничо-стрілецької групи після анексії Криму зрадив військовій присязі на вірність українському народові. Незабаром він отримав громадянство країни-окупанта, вищу посаду та продовжив службу в 144-му спеціальному моторизованому полку внутрішніх військ РФ», – йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, у березні 2022 року підозрюваний брав участь у бойових діях проти ЗСУ та окупації Херсонщини.

Інший зрадник – уродженець Кам'янець-Подільського району. До 2014 року був командиром одного із відділень бойової частини морського тральщика «Черкаси» ВМС ЗСУ. Нині дезертир служить у лавах російських окупантів на протидиверсійному катері «Юнармієць Криму».

Ще один екс-військовий ЗСУ, перебуваючи на військовій службі в Криму, відмовився виконати наказ і не прибув на континентальну територію України у визначені пункти збору. Згодом він прийняв присягу РФ та продовжив службу у Чорноморському флоті Росії.

Усім трьом зрадникам оголосили підозри за ч.1 ст. 111 ККУ (державна зрада). У разі затримання та доведення вини у суді чоловікам загрожує до 15 років тюрми.