Свої проросійські погляди чоловіки відкрито висловлювали під час зібрання містян біля храму

СБУ у Хмельницькому викрила двох вірян УПЦ МП, які відкрито підтримували військову агресію Росії та звинувачували у початку повномасштабного вторгнення українців. Щодо чоловіків відкрили кримінальні провадження за статтею про колабораційну діяльність.

Як повідомила прес-служба СБУ Хмельниччини, у травні цього року, під час зібрання громади поблизу Свято-Покровського кафедрального собору у Хмельницькому чоловіки відкрито заявляли, що Росія є миролюбною країною і що не Путін розпочав війну, а самі українці.

«Вони публічно висловлювавали кремлівські наративи про те, що окупанти "прийшли захищати Крим та Донбас", який "Украина бомбить вісім років", а також закликали до підтримки рішень і дій держави-агресора та збройних формувань РФ. Крім того, вони схвалювали ворожі ракетні обстріли Хмельниччини й намагались дискредитувати українських захисників», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що один із фігурантів – охоронець храму, 61-річний уродженець Молдови, який раніше відбував покарання за тяжкі злочини. Інший – безробітний 36-річний хмельничанин. Він не раз притягувавався до адміністративної відповідальності за домашнє насилля та хуліганські дії.

«Ініційовані у межах кримінального провадження експертизи підтвердили, що у висловлюваннях зловмисників наявні заперечення здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини її території», – додають в СБУ.

Обом чоловікам повідомили про підозри за ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Щоправда, санкція цієї статті передбачає лише заборону на деякий час обіймати посади в держорганах чи місцевому самоврядуванні.