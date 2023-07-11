Чоловік заявив про визнання провини і підписав з прокурором угоду про визнання винуватості

Екс-охоронця собору УПЦ МП в Хмельницькому судили за статтею про колабораційну діяльність. Очевидці зафіксували, як 61-річний Роман Т. заявляв, що Росія прийшла начебто «захищати Донбас», а також схвалював ворожі обстріли Хмельниччини.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, 61-річний чоловік раніше був охоронцем Свято-Покровського кафедрального собору Хмельницької єпархії УПЦ МП. Під час зібрання громади 17 травня чоловік публічно заперечував російську агресію проти України. Це на відео записав один з очевидців.

«Громадянин здійснив відкритий відеозапис стверджень [обвинуваченого] про те, що країна-агресор Російська Федерація прийшла захищати Донбас, а здійснений 13 травня ракетний обстріл села Грузевиця Хмельницького району (попадання БПЛА по складам однієї із військових частин, що призвело до детонації вибухових предметів) є позитивним фактором, оскільки снаряди, що знаходились у вказаних сховищах, були б використані проти мешканців окупованих територій Луганської і Донецької областей, а також автономної республіки Крим», – йдеться у вироку.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). У червні обвинувачений підписав з прокурором угоду про визнання винуватості, в якій погодився на обумовлене сторонами покарання. Про Романа Т. відомо, що він є уродженцем Молдови. СБУ повідомляла, що раніше він відбував покарання за тяжкі злочини.

На засіданні 7 липня суддя Наталя Хараджа цю угоду затвердила. Чоловікові на десять років заборонили обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Вирок поки ще не набрав законної сили, однак, судячи з того, що була підписана угода про визнання винуватості, оскаржувати рішення не будуть.