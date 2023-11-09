Чоловіка визнали винним у колабораційній діяльності

У Хмельницькому судили 36-річного чоловіка, який під час зборів громади біля собору висловлювався на захист Росії. Андрій Гаврилюк називав українців «бидлом» та заявляв, що Україна «воює сама з собою». Його визнали винним у колабораційній діяльності та на десять років заборонили працювати в держорганах.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, інцидент стався 17 травня біля Свято-Покровського кафедрального собору. Під час зібрання громади чоловік публічно повторював наративи російської пропаганди:

«А при чем здесь Путин? Ребята, вы в своем уме? При чем тут Путин? Путин всего лишь исполнитель. Всего лишь на всего исполнитель»;

«Вот это вы, украинское быдло, которое реально бог сотрет с лица земли»;

«Хто почав війну. Наверно, мы, український народ на Майдані. Между собой. Дух войны був произведенный на Майдане»;

«Крим – автономна республіка. Та вообще, если так разобраться, то ничей»;

«Та вы сами с собой воюете!».

Чоловікові вручили підозру за ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). У червні цього року Андрій Гаврилюк уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.

На засіданні 6 листопада суддя Сергій Марцинкевич цю угоду затвердив. Андрію Гаврилюку на десять років заборонили обіймати посади, пов’язаніз виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування. Хоча СБУ після викриття чоловіка повідомляла, що він офіційно безробітний, а у вироку йдеться що наразі він ніде не працює.

Нагадаємо, того ж дня на цьому ж зібранні на захист Росії висловлювався 61-річний колишній охоронець храму. У липні цього року суд визнав його винним у колабораційній діяльності і призначив аналогічне покарання.