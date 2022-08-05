У разі затримання зрадникам загрожує до 15 років тюрми

СБУ заочно повідомила про підозри двом уродженцям Хмельниччини, які в 2014 році зрадили Україну та стали співпрацювати з Росією. Йдеться про військовослужбовців, які служили в Військово-морських силах України.

Про вручення підозр стало відомо у п'ятницю, 5 серпня, після повідомлення прес-служби СБУ Хмельниччини. Відомо, що обоє чоловіків проходили службу в Військово-морських силах України, але після окупації Криму в 2014 році добровільно склали зброю та залишились співпрацювати з ворогом.

«Один з них – уродженець Кам'янець-Подільського району проходив службу в 5-й бригаді надводних кораблів (в/ч А2865). Нині дезертир служить у Чорноморському флоті на російському протидиверсійному катері "Юнармієць Криму"», – зазначають в СБУ.

Також підозру оголосили уродженцю Шепетівщини, колишньому військослужбовцю 10-ї авіаційної бригади ВМС України, який зрадив державу та почав співпрацювати з агресором.

Слідчі СБУ зібрали достатньо доказів та заочно повідомили про підозри у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). У разі затримання чоловікам загрожує до 15 років тюрми.

Зазначимо, що раніше СБУ також заочно оголошувала підозри трьом військовим з Хмельниччини, які в 2014 році зрадили Україну.