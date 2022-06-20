Хмельницький суд призначив по п'ять років тюрми 38-річному чоловікові та 34-річній жінці, які поширювали у Хмельницькому газету «Новороссия». Крім того, чоловік також виступав за повалення української влади та закликав створювати незаконні формування типу «ДНР» у різних областях України. Їх обох визнали винними у посяганні на територіальну цілісність України.

Про вирок Хмельницького міськрайонного суду стало відомо у понеділок, 20 червня. Як встановило слідство, у травні 2014 року 38-річний мешканець Хмельницького, що був координатором у західному регіоні України проросійського громадсько-політичного об'єднання «Союз граждан Украины», провів дві відеоконференції. Він публічно закликав до зміни меж територій та кордону України.

Також він закликав позбавлятись від української влади, яку називав «хунтою», постачати ліки та речі так званим «ополченцам» та створювати структури «Новоросії», які будуть поширюватися на інші області України. Чоловік закликав створити нову державу з новою назвою та новою структурою. Відеоконференції на сайті переглянуло понад 5 тисяч осіб.

Тоді ж він вступив у попередню змову з обвинуваченою та невстановленими слідством особами щодо розповсюдження серед мешканців міста примірників газети «Новороссия». Друковане періодичне видання містило заклики об'єднати всі «исконно русские земли» та відновити межі СРСР. Більше ніж 800 примірників газети спільникам передавали двічі – з Донецька й Сум у червні й липні 2014 року. Частину з них вони встигли розповсюдити.

«При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачені раніше не судимі, позитивно характеризуються, обвинувачена має неповнолітню дитину, не встановлено обставин, які б обтяжували їм покарання, однак вони вчинили умисний тяжкий злочин, який визначається високим ступенем небезпечності для суспільства, при цьому своєї вини не визнали й не розкаялися», – йдеться у повідомленні.

Відтак чоловіка та жінку визнали винними у порушенні ч.2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність України, вчинені за попередньою змовою) та призначили їм по п'ять років тюрми без конфіскацї майна. Вирок неостаточний, його можна оскаржити в апеляційному суді.