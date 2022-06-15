27-річного розвізника хліба з Хмельниччини затримали за зйомку заборонених об'єктів
На телефоні чоловіка знайшли відео залізниці, блокпостів та переміщення військової техніки
На одному з блокпостів Вінничини поліція затримала 27-річного розвізника хліба, який знімав блокпости, переміщення техніки та об'єкти залізниці. Увагу до себе водій привернув тим, що на його телефоні була ввімкнена відеозйомка. Чоловіка передали на перевірку в СБУ.
Як повідомляє прес-служба поліції Вінничини, чоловіка викрили у вівторок, 14 червня, на одному з блокпостів Жмеринського району. Правоохоронці зупинили мікроавтобус Mercedes Sprinter, за кермом якого був 27-річний мешканець Хмельниччини.
«Чоловік працює водієм в одному з товариств, яка спеціалізується на виготовленні та доставці хлібобулочних виробів. Під час перевірки водія та автомобіля поліцейські помітили, що мобільний телефон чоловіка увімкнений у режимі відеозйомки та безперервно фіксує всі події в режимі реального часу», – йдеться у повідомленні.
Відтак поліцейські вирішили оглянути телефон. На ньому вони знайшли відеофайли, на яких зафіксовані об’єкти залізничної інфраструктури, переміщення військової теїніки та блокпости Жмеринського району.
Інформацію про підозрілого чоловіка передали в СБУ. Чи має він зв'язки з російськими спецслужбами, з'ясує слідство.
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