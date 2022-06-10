У Кам'янці-Подільському поліція випадково викрила двох колаборанток, які роками підтримували Росію. Йдеться про 74-річну жінку та її 49-річну доньку. Жінки потрапили у поле зору поліції після того, як поскаржились на бійку з сусідами. Тоді обидві сторони звернулись до правоохоронців зі скаргами на легкі тілесні ушкодження. В процесі слідства з'ясувалось, що жінки тривалий час публічно заявляють про підтримку Росії та закликають до співпраці з нею.

Як повідомляє прес-служба Кам'янець-Подільського райуправління поліції, інцидент між сусідами однієї з багатоповерхівок стався 16 травня. Після конфлікту обидві постраждалі сторони звернулись до поліції з заявами про нанесення їм легких тілесних ушкоджень. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 125 ККУ.

В ході розслідування з'ясувалось, що одна з постраждалих сторін, а саме 74-річна жінка та її 49-річна донька, вже декілька років публічно підтримують Росію. Про це правоохоронцям розповіли очевидці, які чули від жінок такі заяви.

«За словами свідків, жінки заперечують здійснення збройними силами Росії збройної агресії проти України, публічно закликають до підтримки дій та рішень держави-агресора, закликають до співпраці з окупаційною адміністрацією держави-агресора та збройними силами РФ, висловлюються щодо невизнання державного суверенітету України», – йдеться у повідомленні.

Відтак слідчі розпочали ще одне кримінальне провадження за ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Жінкам можуть заборонити працювати у окремих сферах на термін до 15 років.