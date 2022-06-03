СБУ викрила мешканця Хмельницького, який співпрацював з ФСБ. Чоловіка завербували у 2021 році, коли він перебував на тимчасово окупованій території України. Після початку повномасштабної війни йому доручили передавати дані про військові об'єкти Хмельниччини та переміщення української техніки. У СБУ зазначають, що контррозвідка «спрацювала на випередження» і чоловік вже доповів про те, як його завербували. Йому повідомили про підозру за статтею про держзраду.

Про викриття агента стало відомо у п'ятницю, 3 червня, після повідомлення прес-служби СБУ Хмельниччини. Як вважає слідство, у 2021 році чоловік, перебуваючи на тимчасово окупованій території України, погодився на конфіденційну співпрацю з російськими спецслужбами.

Після повномасштабного вторгнення агент отримав від кураторів завдання збирати та передавати інформацію про військові об'єкти регіону, місця дислокації особового складу української спецслужби та підрозділів ЗСУ. Їх також цікавили особисті дані військових і членів їх сімей, адреси проживання та наявність транспорту.

«Проте контррозвідники СБУ спрацювали на випередження. Завербований вже потрапив у їхнє поле зору та ініціативно надав докладні свідчення про всі обставини свого вербування й поставленні завдання», – йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили фігуранту справи про підозру в порушенні ст. 111 ККУ (державна зрада). «Нагадуємо, що державна зрада карається позбавленням волі на 15 років або довічним ув'язненням. Водночас від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які не вчинили жодних дій на шкоду державній безпеці і добровільно повідомили правоохоронцям про обставини вербування», – повідомляє СБУ.