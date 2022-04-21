СБУ затримала мешканку Хмельницького, яка надсилала росіянам координати для атак
За свої послуги жінка отримувала гроші від російських спецслужб
СБУ викрила мешканку Хмельницького, яка працювала на російські спецслужби. Жінка збирала дані про розташування об'єктів військової і критичної інфраструктури та відправляла мітки з їхньою геолокацією. Крім того, вона створила групу в Facebook, де виправдовувала російську агресію. Незабаром їй мають вручити підозру в держзраді, їй загрожує як мінімум 15 років у тюрмі.
Про викриття колаборантки стало відомо у четвер, 21 квітня, після повідомлення прес-служби СБУ Хмельниччини. Відомо, що мешканка Хмельницького збирала та передавала розвіддані представнику російської спецслужби.
Роботодавців вона знайшла у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники». За винагороду виконувала їхні замовлення: встановлювала координати розташування об'єктів військової та критичної інфраструктури області. Мітки з точною локацією відправляла куратору через месенджери. Оплату отримувала з рахунків санкційних небанківських електронних платіжних систем.
«Зловмисниця займалася антиукраїнською агітацією та пропагандою. Поширювала матеріали із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, виправдовуванням російської агресії та дискредитацією української влади і ЗСУ. Для розповсюдження пропагандистських дописів та репостів із російськими наративами вона створила інформаційний паблік у Facebook», – йдеться у повідомленні.
Жінці повідомили про підозру за ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність України). Також вирішується питання про оголошення їй підозри у державній зраді. Зазначимо, що у період воєнного стану покарання за зраду України передбачає 15 років у тюрмі, або ж навіть довічне ув'язнення.
Протягом війни Хмельницька область зазнавала декількох ракетних ударів. В перший день війни, 24 лютого, ракетних ударів зазнав військовий аеродром у місті Старокостянтинів. Згодом росіяни ще декілька разів атакували цей об'єкт. Внаслідок останньої атаки на аеродромі вигорів склад паливно-мастильних матеріалів.
Також вночі 30 березня ворог завдав ракетного удару по трьох промислових об'єктах Хмельниччини. Наступна атака сталась в ніч на 12 квітня, тоді постраждав інфраструктурний об'єкт.