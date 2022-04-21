Зловмисниця створила в Facebook власну групу, де агітувала за Росію

СБУ викрила мешканку Хмельницького, яка працювала на російські спецслужби. Жінка збирала дані про розташування об'єктів військової і критичної інфраструктури та відправляла мітки з їхньою геолокацією. Крім того, вона створила групу в Facebook, де виправдовувала російську агресію. Незабаром їй мають вручити підозру в держзраді, їй загрожує як мінімум 15 років у тюрмі.

Про викриття колаборантки стало відомо у четвер, 21 квітня, після повідомлення прес-служби СБУ Хмельниччини. Відомо, що мешканка Хмельницького збирала та передавала розвіддані представнику російської спецслужби.

Роботодавців вона знайшла у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники». За винагороду виконувала їхні замовлення: встановлювала координати розташування об'єктів військової та критичної інфраструктури області. Мітки з точною локацією відправляла куратору через месенджери. Оплату отримувала з рахунків санкційних небанківських електронних платіжних систем.

«Зловмисниця займалася антиукраїнською агітацією та пропагандою. Поширювала матеріали із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, виправдовуванням російської агресії та дискредитацією української влади і ЗСУ. Для розповсюдження пропагандистських дописів та репостів із російськими наративами вона створила інформаційний паблік у Facebook», – йдеться у повідомленні.

Жінці повідомили про підозру за ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність України). Також вирішується питання про оголошення їй підозри у державній зраді. Зазначимо, що у період воєнного стану покарання за зраду України передбачає 15 років у тюрмі, або ж навіть довічне ув'язнення.

Протягом війни Хмельницька область зазнавала декількох ракетних ударів. В перший день війни, 24 лютого, ракетних ударів зазнав військовий аеродром у місті Старокостянтинів. Згодом росіяни ще декілька разів атакували цей об'єкт. Внаслідок останньої атаки на аеродромі вигорів склад паливно-мастильних матеріалів.

Також вночі 30 березня ворог завдав ракетного удару по трьох промислових об'єктах Хмельниччини. Наступна атака сталась в ніч на 12 квітня, тоді постраждав інфраструктурний об'єкт.