Працівники СБУ та поліції вилучили у фігуранта всю техніку, за допомогою якої він адміністрував свої сайти

Поліція Хмельниччини викрила 48-річного розробника ворожих пропагандистських сайтів. На них чоловік розміщував публікації на підтримку Росії, а також виправдовував російську агресію в Україні. Аудиторія читачів цих сайтів складала близько 350 тис. людей щорічно. Комп'ютери та іншу техніку у нього вилучили правоохоронці, зловмиснику загрожує до п'яти років у в'язниці.

Як повідомила прес-служба Нацполіції України, зловмисника викрили хмельницькі кібеполіцейські спільно з працівниками СБУ. Відомо, що 48-річний чоловік у власній оселі встановив серверне обладнання, на якому адміністрував створені веб-ресурси. На сайтах розробник розміщував публікації на підтримку Росії, окупаційних адміністрацій, збройних формувань, а також виправдовував так звану «спеціальну військову операцію» на території України. Аудиторія читачів проросійських ресурсів складала понад 350 тис. користувачів щорічно.

«Загальний об’єм пропагандистського контенту становив близько 100 терабайтів інформації, зокрема фото- та відеоматеріали щодо комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, фото на підтримку дій незаконних збройних формувань та держави-агресора, просування ідей створення так званої «новоросії» і федералізації та популяризація "руського міра"», – повідомляє поліція.

За місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, серверне обладнання, носії інформації та мобільні пристрої, що використовувалися у протиправній діяльності.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 436-1 ККУ (виготовлення і поширення комуністичної і нацистської символіки). Чоловікові загрожує до п'яти років у тюрмі.