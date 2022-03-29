Диверсант воював на боці так званої «ДНР» у складі бандформування «Восток»

На Волині контррозвідка СБУ затримала російського диверсанта, який мав при собі засоби ураження. Чоловік воював на стороні так званої «ДНР» в 2014-2015 роках, а на Волинь приїхав в березні цього року. Звідси диверсант повинен був потрапити до Львова і чекати на вказівки російських кураторів. Росіяни планували використати шпигуна у потрібний момент, але цьому завадила СБУ.

Про затримання шпигуна повідомили у прес-службі СБУ у вівторок, 29 березня. Як встановили слідчі, росіянин у 2014-2015 роках воював у складі бандформування «Восток» так званої «ДНР». Зокрема, бойовик воював на боці терористів проти ЗСУ поблизу Світлодарської дуги, Авдіївки, Ясинуватої та Красного Лиману.

«У березні 2022 року росіянин незаконно перетнув білорусько-український кордон та проник на територію Волині. За нашою інформацією, бойовик планував потрапити у Львів та Тернопіль. Там диверсант мав залягти на дно та очікувати на подальші злочинні вказівки для проведення диверсійної діяльності на заході України. Для цього у нього з собою були необхідні засоби ураження та прикриття. Правоохоронці затримали диверсанта у прикордонному районі Волинської області», – повідомляють в СБУ.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність України), ст. 260 ККУ (створення не передбачених законом збройних формувань) та ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Нагадаємо, в березня СБУ затримала навідника атак на військовий аеродром у Луцьку Іллю Сметаніна. Зрадник передавав росіянам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їхньої дислокації, тренувальні польоти, а також особисті дані військовослужбовців.

Вже 6 березня стало відомо про затримання братів Михайла та Олександра Кононовичів, які роками не приховували антиукраїнських поглядів та були членами компартії. Слідчі встановили їхній зв'язок з ворожими спецслужбами.