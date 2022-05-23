Затриманий визнав свою провину, а також попросився у список на обмін

Луцький суд призначив російському агенту, затриманому на Волині, п'ять років та три місяці ув'язнення. Його визнали винним у посяганні на територіальну цілісність України. Відомо, що чоловік воював на боці «ДНР» в 2014-2015 роках. Після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 він незаконно проник на Волинь, де мав «залягти на дно». Російські спецслужби планували використати його у потрібний момент для диверсійних завдань, втім, цьому завадила СБУ.

Про вирок Луцького міськрайонного суду стало відомо у понеділок, 23 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. У суді прокурор довів, що протягом 2014-2015 років чоловік воював у складі бандформувань так званої «ДНР» проти українських військових.

Крім того, вже в березні 2022 року росіянин повторно незаконно потрапив на територію України через білоруський кордон. Чоловік повинен був потрапити до Львова та Тернополя, щоб виконувати диверсійні завдання. Втім, слідчі СБУ затримали його у Луцьку. Під час обшуків у диверсанта знайшли вибуховий пристрій.

Суд дійшов до висновку, що чоловік винен у інкримінованих йому злочинах. «За підтримання публічного обвинувачення прокурорами суд визнав громадянина російської федерації винуватим у посяганні на територіальну цілісність України в складі незаконних збройних формувань та незаконному поводженні з вибуховими пристроями (ч.2 ст. 110, ч.2 ст. 260, ч.1 ст. 263 КК України) і призначив йому покарання у виді 5 років та 3 місяців позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що агент повністю визнав свою провину, а також виявив бажання потрапити у список на обмін.