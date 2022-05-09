На Волині слідчі СБУ затримали 30-річного мешканця Києва, який в соцмережах агітував за Росію. Чоловік приїхав у прикордонне містечко Волині після початку повномасштабної війни, своїх рідних він відправив за кордон. Після цього він почав активно поширювати матеріали з антиукраїнськими закликами. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. У разі доведення вини йому загрожує до п'яти років тюрми.

Про вручення пропагандисту підозри повідомила прес-служба прокуратура Волині в понеділок, 9 травня. Слідство з’ясувало, що 30-річний чоловік переїхав з Києва на Волинь після 24 лютого 2022 року. У прес-службі СБУ додають, що чоловік мешкав у прикордонному містечку області. Про яке саме місто йдеться, наразі невідомо.

«Відправивши рідних за кордон, сам почав поширювати у соцмережах та відеохостингах матеріали на підтримку російської агресії та коментарі із антиукраїнськими закликами, а також агітувати за насильницьке повалення конституційного ладу в Україні і захоплення державної влади», – йдеться у повідомленні.

Слідчі вже вручили йому підозру в порушенні ч. 2 ст.109 ККУ (дії, спрямовані на повалення конституційного ладу) та ч.2 ст.436-2 ККУ (поширення матеріалів з виправдовуванням збройної агресії Росії проти України). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до п'яти років.



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, проте прокурори, оскаржуючи таке рішення, наполягають на триманні його під вартою.