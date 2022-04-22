Конттрозвідка СБУ викрила представника спецслужби «Л/ДНР», який познайомився з підлітком із Луцька в комп'ютерній грі та намагався вивідати в нього інформацію. Зокрема, чоловік просив фото та відео про розташування стратегічних об'єктів на Волині.

Про викритих розвідників ФСБ повідомила прес-служба СБУ Волині у п'ятницю, 22 квітня. Оперативники виявили, що підліток з Луцька у комп’ютерній грі познайомився з майором спецслужби так званої «Л/ДНР», який намагався отримати інформацію, а також фото і відео про розташування важливих стратегічних об’єктів нашого регіону. Однак, юнак вчасно зорієнтувався і звернувся до управління СБУ у Волинській області.

Відомо, що це не єдиний подібний інцидент. «Ще одна історія стосується військовослужбовця, який на сайті знайомств познайомився з симпатичною дівчиною. Деякий час вони спілкувались на усілякі теми, обмінювались особистими фотографіями. Згодом дівчина натякнула на свій зв’язок із ФСБ та намагалась вивідати інформацію про військовий аеродром. Однак, чоловік вчасно заблокував настирливу знайому», – повідомляють в СБУ.

Мешканців Волині закликають повідомляти СБУ про підозрілих осіб, які намагаються вивідати інформацію, за телефонами 0977911911 або 0332244025. Телефонувати можна цілодобово.