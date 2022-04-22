В СБУ та Національній поліції запевняють, що докладуть максимум зусиль, щоб Великдень пройшов безпечно

Правоохоронці закликають українських вірян бути особливо пильними на Великдень, оскільки можливі провокації з боку Росії. Про це заявили у СБУ.

«Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії вірян у період великодніх свят та церковних богослужінь в Україні. Таким чином, РосЗМІ вже готують ґрунт для провокацій з боку армії Росії. І заздалегідь переводять відповідальність за них на представників націоналістичних об'єднань», – повідомили у СБУ.



В СБУ та Національній поліції запевняють, що докладуть максимум зусиль, щоб Великдень пройшов безпечно, але рекомендують вірянам утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях. Крім того, необхідно дотримуватися правил комендантської години у відповідних регіонах.



«Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень – одне з найбільших християнських свят. Повага до церков та святинь у нього теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об'єктів», – зазначили у відомстві.

До слова, у ніч з 23 на 24 квітня на Львівщині не буде комендантської години. У Великодню ніч віряни в області зможуть потрапити на нічні богослужіння, а от у Львові – ні, оскільки у місті через воєнний стан скасували нічні літургії.