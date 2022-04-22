Взяти участь у богослужіннях можна буде онлайн

У неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкуватимуть Воскресіння Христа. Цього року через воєнний стан не буде нічних великодніх літургій. Вірянам усіх конфесій в усіх регіонах України рекомендують посвятити кошики під час онлайн богослужінь та утриматись від відвідування церков.

Втім, святкові богослужіння у церквах відбудуться. Наводимо розклад великодніх літургій у катедральних соборах Львова.

Архикатедральний собор Святого Юра, УГКЦ (пл. св. Юра, 5)

23 квітня, Велика Субота

9:00 -Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого

12:00 -посвячення пасок (щопівгодини)

14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих

24 квітня, Воскресіння Христове

7:30 – Надгробне, Пасхальна Утреня. Архиєрейська Божественна Літургія (звершує Митрополит Львівський Ігор)

11:00 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого

14:00 – Стихири Пасхи

16:00 – Воскресна Вечірня

Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ (вул. М. Грушевського, 2)

23 квітня, Велика Субота

9:00 – Вечірня з Літургією свт. Василія Великого

11:00 – освячення пасок (з 11:00 до 22:00)

20:00 – читання діянь святих апостолів

24 квітня, Воскресіння Христове

7:00 – читання Надгробного (полуношниця);

7:30 – Пасхальна Утреня, архієрейським чином;

8:30 -Божественна літургія свт. Іоана Золотоустого, архієрейським чином. Освячення пасок.

12:00 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотоустого

17:00 – Велика вечірня, архієрейським чином

Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (Руська, 5)

23 квітня, Велика Субота

8:30 -Літургія

14:00 – початок освячення пасок (відбуватиметься кожні 15 хв до 21:00)

24 квітня, Воскресіння Христове

6:30 – Великодня утрення, літургія, освячення пасок

10:00 – Літургія, освячення пасок

15:00 – Великодня Вечірня

Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ (вул. Короленка, 3)

23 квітня, Велика Субота

8:00 – Часи. Ізобразительні. Вечірня. Літургія святителя Василія Великого;

14:00 – освячення пасок (закінчується о 20:00)

24 квітня, Воскресіння Христове

7:15 – Полуношниця;

8:00 – Хресний хід. Пасхальна утреня;

10:00 – Божественна Літургія. Після Літургії – освячення пасок;

16:00 – Пасхальна вечірня.

Нагадаємо, російська сторона відмовилась припинити бойові дії на час великодніх святкувань. Також українська розвідка застерігає про можливі провокації і обстріли росіянами церков. Тому українців закликали уникати масових богослужінь на Великдень.