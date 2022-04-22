Розклад святкових богослужінь у катедральних храмах Львова на Великдень
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У неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкуватимуть Воскресіння Христа. Цього року через воєнний стан не буде нічних великодніх літургій. Вірянам усіх конфесій в усіх регіонах України рекомендують посвятити кошики під час онлайн богослужінь та утриматись від відвідування церков.
Втім, святкові богослужіння у церквах відбудуться. Наводимо розклад великодніх літургій у катедральних соборах Львова.
Архикатедральний собор Святого Юра, УГКЦ (пл. св. Юра, 5)
23 квітня, Велика Субота
- 9:00 -Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого
- 12:00 -посвячення пасок (щопівгодини)
- 14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих
24 квітня, Воскресіння Христове
- 7:30 – Надгробне, Пасхальна Утреня. Архиєрейська Божественна Літургія (звершує Митрополит Львівський Ігор)
- 11:00 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого
- 14:00 – Стихири Пасхи
- 16:00 – Воскресна Вечірня
Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ (вул. М. Грушевського, 2)
23 квітня, Велика Субота
- 9:00 – Вечірня з Літургією свт. Василія Великого
- 11:00 – освячення пасок (з 11:00 до 22:00)
- 20:00 – читання діянь святих апостолів
24 квітня, Воскресіння Христове
- 7:00 – читання Надгробного (полуношниця);
- 7:30 – Пасхальна Утреня, архієрейським чином;
- 8:30 -Божественна літургія свт. Іоана Золотоустого, архієрейським чином. Освячення пасок.
- 12:00 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотоустого
- 17:00 – Велика вечірня, архієрейським чином
Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (Руська, 5)
23 квітня, Велика Субота
- 8:30 -Літургія
- 14:00 – початок освячення пасок (відбуватиметься кожні 15 хв до 21:00)
24 квітня, Воскресіння Христове
- 6:30 – Великодня утрення, літургія, освячення пасок
- 10:00 – Літургія, освячення пасок
- 15:00 – Великодня Вечірня
Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ (вул. Короленка, 3)
23 квітня, Велика Субота
- 8:00 – Часи. Ізобразительні. Вечірня. Літургія святителя Василія Великого;
- 14:00 – освячення пасок (закінчується о 20:00)
24 квітня, Воскресіння Христове
- 7:15 – Полуношниця;
- 8:00 – Хресний хід. Пасхальна утреня;
- 10:00 – Божественна Літургія. Після Літургії – освячення пасок;
- 16:00 – Пасхальна вечірня.
Нагадаємо, російська сторона відмовилась припинити бойові дії на час великодніх святкувань. Також українська розвідка застерігає про можливі провокації і обстріли росіянами церков. Тому українців закликали уникати масових богослужінь на Великдень.
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