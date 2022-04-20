Великодні богослужіння українських церков транслюватимуть онлайн та на телебаченні

Російські війська можуть обстрілювати церкви під час масових богослужінь на Великдень, тому українцям радять за можливості залишатися вдома та дивитися трансляції літургій онлайн. З відповідним закликом виступили Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

«Міноборони Російської Федерації фактично погрожує обстріляти українські церкви у Великодню ніч. В одне з найважливіших християнських свят, яке несе в собі світлу надію, що життя перемагає смерть», – заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

Він закликав людей дотримуватися обмежень воєнного стану та правил комендантської години у кожному регіоні. Великодні богослужіння для християн східного обряду будуть доступні в онлайн-форматі та на телебаченні. «Росія – підступний ворог, який неодноразово довів, що від нього можна очікувати будь-чого. Навіть обстрілів церков. Будь ласка, будьте обережні», – застеріг міністр.

Як інформує РІСУ, богослужіння Української греко-католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві транслюватимуться в ефірі національного всеукраїнського телемарафону на телебаченні та на YouTube каналі UA: Культура. Початок о 07:30 24 квітня.

Живе ТБ УГКЦ також вестиме трансляцію.

Цього року, судячи з розкладу богослужінь УГКЦ, нічної служби у церквах не буде у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні.

Богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві можна буде переглянути в ефірі національного всеукраїнського телемарафону на телебаченні та на YouTube каналі UA: Культура. Початок о 23:30 23 квітня.

Великоднє богослужіння Православної Церкви України у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві триватиме з 23:30 23 квітня та орієнтовно до 03:00 – 03:30 24 квітня.

Онлайн-трансляцію богослужінь також можна буде переглянути: