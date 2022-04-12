Раніше комендантська година на Львівщині тривала з 22:00 до 6:00

У Львові та області з 12 квітня змінили час комендантської години. Вона триватиме з 23:00 до 6:00. Відповідний наказ підписав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Під час комендантської години заборонено пересуватися вулицями без спеціальних перепусток, які видає військова адміністрація області, та без документів, що посвідчують особу.

Нагадаємо, що раніше комендантська година на Львівщині тривала з 22:00 до 6:00.